  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Украина провела два товарищеских матча с Румынией - проиграла и разгромно победила
В тренде

Украина провела два товарищеских матча с Румынией - проиграла и разгромно победила

Футзал
(1 голосов)

1:2 и 4:0

Украина провела два товарищеских матча с Румынией - проиграла и разгромно победила

Фото Сергія Потапова - УАФ

Новина українською

В рамках подготовки к финальному этапу Евро-2022 по футзалу сборная Украины провела две товарищеские игры против национальной команды Румынии.

Вчера подопечные Александра Косенко уступили со счетом 1:2, а сегодня нанесли разгромное поражение румынам - 4:0.

Запись первого товарищеского матча между Украиной и Румынией

Румыния - Украина 2:1

Голы: Барни, 12, 37 — Серый, 2.

Запись второго товарищеского матча между Украиной и Румынией

Румыния – Украина - 0:4

Голы: Фаренюк 6, Лебедь 8, Зварич, 15, Чернявский, 38

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Румыния
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...