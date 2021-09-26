Украина провела два товарищеских матча с Румынией - проиграла и разгромно победила

В рамках подготовки к финальному этапу Евро-2022 по футзалу сборная Украины провела две товарищеские игры против национальной команды Румынии.

Вчера подопечные Александра Косенко уступили со счетом 1:2, а сегодня нанесли разгромное поражение румынам - 4:0.

Запись первого товарищеского матча между Украиной и Румынией

Румыния - Украина 2:1

Голы: Барни, 12, 37 — Серый, 2.

Запись второго товарищеского матча между Украиной и Румынией

Румыния – Украина - 0:4

Голы: Фаренюк 6, Лебедь 8, Зварич, 15, Чернявский, 38