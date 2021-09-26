Украина провела два товарищеских матча с Румынией - проиграла и разгромно победила
1:2 и 4:0
Фото Сергія Потапова - УАФ
В рамках подготовки к финальному этапу Евро-2022 по футзалу сборная Украины провела две товарищеские игры против национальной команды Румынии.
Вчера подопечные Александра Косенко уступили со счетом 1:2, а сегодня нанесли разгромное поражение румынам - 4:0.
Запись первого товарищеского матча между Украиной и Румынией
Румыния - Украина 2:1
Голы: Барни, 12, 37 — Серый, 2.
Запись второго товарищеского матча между Украиной и Румынией
Румыния – Украина - 0:4
Голы: Фаренюк 6, Лебедь 8, Зварич, 15, Чернявский, 38
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