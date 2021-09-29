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Чемпионат мира по футзалу. В ожидании полуфинала

Футзал
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Чемпионат мира по футзалу. В ожидании полуфинала

Новина українською

Чемпионат мира по мини-футболу, который проходит в Литве, на финишной прямой. Уже 29 и 30 сентября будут сыграны полуфинал турнира. Сначала сыграют Бразилия и Аргентина, а на следующий день - Португалия и Казахстан.

По оценкам аналитиков Parimatch Бразилия обыграет Аргентину, у Португалии тоже есть преимущество над Казахстаном, но не такое большое. В целом же интрига присутствует в обоих матчах.

Кстати, за турниром внимательно следит Лео Месси. После того как Аргентина обыграла в четвертьфинале россиян, форвард ПСЖ опубликовал в инстаграм фото с трансляции, к которому добавил призыв «Вперед» и смайлики с аплодисментами.

Лео Игита, игрок сборной Казахстана, амбассадор Parimatch: «Мне очень приятно участвовать в таком большом турнире. Чувствую большую гордость выступая за сборную Казахстана. В полуфинале оказались все те команды, которые еще до начала чемпионата мира были главными претендентами на победу. Конечно, все это было словами, которые нужно доказывать в каждом матче. Мы готовы играть на максимальном уровне, чтобы побеждать. О никаком другом результате в команде никто не думает. Мы очень благодарны болельщикам за поддержку, за теплые слова. Лично я чувствую эту энергию и призываю всех поддерживать нас и в дальнейшем, сборной Казахстана это нужно».

Напомним, что финал чемпионата мира и матч за третье место состоятся 3 октября.

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В статье: футзал
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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
29.09.2021 в 15:07
мини-футбол и футзал это вроде как бы совсем разные виды игры
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