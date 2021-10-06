Футзал. Украина будет в третьей корзине при жеребьевке финальной стадии Евро-2022

УЕФА утвердил состав корзин для жеребьевки финальной части чемпионата Европы-2022 по футзалу, который состоится в Нидерландах с 19 января по 6 февраля следующего года.

Сборная Украины попала в третью корзину посева.

Корзина 1: Испания, Россия, Португалия, Казахстан.

Корзина 2: Хорватия, Азербайджан, Сербия/Беларусь (матчи плей-офф пройдут 14-17 ноября), Италия.

Корзина 3: Украина, Словения, Босния и Герцеговина, Польша.

Корзина 4: Финляндия, Словакия, Грузия, Нидерланды.

Жеребьевка финальной стадии турнира состоится 18 октября. Во время жеребьевки наша сборная будет разведена по разным группам с Россией.