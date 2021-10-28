Ураган - Араз: текстовая трансляция матча по футзалу
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Фото: Ураган
28-го октября ивано-франковский "Ураган" проведет свой первый матч в Лиге Чемпионов по футзалу. Для них это вторая попытка заявить о себе на европейской арене, что они и попытаются сделать в игре против клуба "Араз". Достаточно титулованный соперник, который 15 раз был чемпионом Азербайджана по футзалу. А потому, матч точно будет непростым.
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