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Ураган выиграл первый матч Лиги чемпионов. Как это было

Футзал
(1 голосов)

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Ураган выиграл первый матч Лиги чемпионов. Как это было

Фото: Ураган

UA-Футбол
Новина українською

28-го октября ивано-франковский "Ураган" проведет свой первый матч в Лиге Чемпионов по футзалу. Для них это вторая попытка заявить о себе на европейской арене, что они и попытаются сделать в игре против клуба "Араз". Достаточно титулованный соперник, который 15 раз был чемпионом Азербайджана по футзалу. А потому, матч точно будет непростым.

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В статье: Ураган (Ивано-Франковск)
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
28.10.2021 в 21:47
Охренеть статья, сейчас заплачу, от смеха...
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