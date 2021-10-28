Начали с победы. Ураган в основном раунде ЛЧ одолел азербайджанский Араз
Непростой был матч для чемпиона Украины
instagram.com/fcuragan
Чемпион Украины по футзалу, франковский Ураган начал свое выступление в основном раунде Лиги чемпионов. В первом матче группы в соперниках был один из потенциальных фаворитов группы азербайджанский Араз.
Матчи группы проходят в Ивано-Франковске, поэтому при поддержке своих зрителей Ураган ударно начал и отлично провел первый тайм. Чемпион Украины до перерыва забил дважды, отличились Швед и Фаренюк.
Во втором тайме Ураган разбазарил уйму хороших моментов, а вот Араз отлично разыграл лишнего и сократил отставание в счете. Концовка матча выдалась нервной, Ураган отбивался и выстоял, добыв столь важную победу.
Также отметим, что в параллельном матче группы Личени (Косово) со счетом 4:2 обыграл румынский Юнайтед Галац.
Завтра Ураган сыграет с Личени. Из группы в элит-раунд турнира выйдет одна команда.
Ураган – Араз 2:1
Голы: Швед (10), Фаренюк (16) – Човдаров (30)
Предупреждены: Кордоба (1), Швед (27), Радевич (30), Абакшин (39) – Боргес (12).
Ураган: Колток - Н. Грицина, Радевич, Кордоба, Фаренюк; Левандовский, Онуфрак, Коваль, Шеремета, Завращенный, Швед, Михаил Грицына, Масевич, Абакшин.
Популярное сейчас
- Однажды Стюард мотивировал Кличко на яркий нокаут в последнем раунде. ВИДЕО
- Полузащитник Шахтера интересен многим клубам АПЛ
- Стало известно, кто будет готовить Барселону к матчу с Динамо в ЛЧ
- Ураган - Араз: текстовая трансляция матча по футзалу
- Нужно больше Роналду! Джорджина Родригес ждет от Криштиану еще одного ребенка! ФОТО
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод