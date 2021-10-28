Начали с победы. Ураган в основном раунде ЛЧ одолел азербайджанский Араз

Чемпион Украины по футзалу, франковский Ураган начал свое выступление в основном раунде Лиги чемпионов. В первом матче группы в соперниках был один из потенциальных фаворитов группы азербайджанский Араз.

Матчи группы проходят в Ивано-Франковске, поэтому при поддержке своих зрителей Ураган ударно начал и отлично провел первый тайм. Чемпион Украины до перерыва забил дважды, отличились Швед и Фаренюк.

Во втором тайме Ураган разбазарил уйму хороших моментов, а вот Араз отлично разыграл лишнего и сократил отставание в счете. Концовка матча выдалась нервной, Ураган отбивался и выстоял, добыв столь важную победу.

Также отметим, что в параллельном матче группы Личени (Косово) со счетом 4:2 обыграл румынский Юнайтед Галац.

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Завтра Ураган сыграет с Личени. Из группы в элит-раунд турнира выйдет одна команда.

Ураган – Араз 2:1

Голы: Швед (10), Фаренюк (16) – Човдаров (30)

Предупреждены: Кордоба (1), Швед (27), Радевич (30), Абакшин (39) – Боргес (12).

Ураган: Колток - Н. Грицина, Радевич, Кордоба, Фаренюк; Левандовский, Онуфрак, Коваль, Шеремета, Завращенный, Швед, Михаил Грицына, Масевич, Абакшин.