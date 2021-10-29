Ураган играет второй матч Лиги чемпионов. Текстовая трансляция

Ивано-Франковский "Ураган" в пятницу проведёт втой матч Основного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Соперником чемпиона Украины станет косоварский клуб "Личени", Напомним, что вчера подопечные Максима Павленко одержали победу над азербайджанским "Аразом" 2:1. Однако это только первый шаг на пути к следующему этапу турнира. Из четырёх команд в следующий круг выходит только победитель квартета. К слову, "Личени" свою игру первого тура также выиграл.

Матч "Ураган" - "Личени" состоится в пятницу, 29 октября, в 19:00 по Киеву. Следить за этим поединком вы можете в текстовой трансляции прямо в этой новости ниже. Пожалуйста, не забывайте обновлять страницу, чтобы оперативно получать актуальную информацию.

"Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) - "Личени" (Глоговац, Косово) 2:0

Голы:

Второй тайм

Время Событие

Первый тайм