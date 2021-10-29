Ураган играет второй матч Лиги чемпионов. Текстовая трансляция
Болеем за нашу команду!
Фото: uragan.if.ua / Автор неизвестен
Ивано-Франковский "Ураган" в пятницу проведёт втой матч Основного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Соперником чемпиона Украины станет косоварский клуб "Личени", Напомним, что вчера подопечные Максима Павленко одержали победу над азербайджанским "Аразом" 2:1. Однако это только первый шаг на пути к следующему этапу турнира. Из четырёх команд в следующий круг выходит только победитель квартета. К слову, "Личени" свою игру первого тура также выиграл.
Матч "Ураган" - "Личени" состоится в пятницу, 29 октября, в 19:00 по Киеву. Следить за этим поединком вы можете в текстовой трансляции прямо в этой новости ниже. Пожалуйста, не забывайте обновлять страницу, чтобы оперативно получать актуальную информацию.
"Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) - "Личени" (Глоговац, Косово) 2:0
Голы:
Второй тайм
|Время
|Событие
Первый тайм
|Время
|Событие
|14
|Здорово наши пока играют в защите. Свободных зон у соперников нету
|13
|Абакшин пробивал с нескольких метров, но его удар заблокировали. Только лишь угловой
|12
|Соперники перехватили иннициативу, но без обострения впереди
|11
|И снова момент в Фаренюка. Удар Артёма парировал голкипер
|10
|Артём Фаренюк получил предупреждение за зрыв атаки
|10
|Фаренюк не заби в пустые ворота. Мяч попал в штангу
|8
|Высокий прессинг снова приносит пользу нашей команды. Вчера Араз ничего с этим не смог сделать, а сегодня - игроки Личени
|7
|У нашего голкипера работы вообще нет и это не может не радовать
|6
|После прострела с углового с нескольких метров мимо ворот пробил Фаренюк
|5
|У соперников мяч вообще не держится. Ураган не даёт шансев косоварам
|4
|ГОООООЛЛЛЛ. Абакшин замкнул дальнюю штангу. Браво, Ураган.
|2
|Пока наша команда владеет инициативой. Все очень уверенно
|1
|ГОООООЛЛЛ, На 25-й секунде наши забили. Колток отдал, а Фаренюк головой забил. Браво
|1
|Матч начался владением нашей команды!
|
Вашему вниманию составы команд. Ураган (Украина): Колток (К), Н. Грицина, Радевич, Фаренюк, Масевич. Запасные: Левандивский, Кордоба, Коваль, Шеремета, Завертаный, М.Грицина, Абакшин, Швед.
Личени (Косово): Гаши, А. Шкодра, Гарсия, Диас, Санчес. Запасные: Мисини, Брахими, Браими, Исмаили, Топила, Рамадан, Ука.
|"Араз" сегодня в очень результативном матче победил "Юнайтед Галац" 5:3. На данный момент 3 команды имеют по три очка, но "Араз" уже сыграл две игры. Команды из Румынии 2 матча проиграла
|Друзья, всем добрый вечер. Меньше часа осталось до матча лидеров группы. Результат очень важен для обеих команд. Болеем за наших. Скоро начинаем.
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