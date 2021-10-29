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Ураган празднует вторую подряд победу в ЛЧ. Как это было

Футзал
Обновлено
(2 голосов)

Болеем за нашу команду!

Ураган празднует вторую подряд победу в ЛЧ. Как это было

Фото: uragan.if.ua / Автор неизвестен

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Ивано-Франковский "Ураган" в пятницу проведёт втой матч Основного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Соперником чемпиона Украины станет косоварский клуб "Личени", Напомним, что вчера подопечные Максима Павленко одержали победу над азербайджанским "Аразом" 2:1. Однако это только первый шаг на пути к следующему этапу турнира. Из четырёх команд в следующий круг выходит только победитель квартета. К слову, "Личени" свою игру первого тура также выиграл.

Матч "Ураган" - "Личени" состоится в пятницу, 29 октября, в 19:00 по Киеву. Следить за этим поединком вы можете в текстовой трансляции прямо в этой новости ниже. Пожалуйста, не забывайте обновлять страницу, чтобы оперативно получать актуальную информацию.

"Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) - "Личени" (Глоговац, Косово) 7:1
Голы:

Второй тайм

Время Событие
Матч окончен. Мы побеждаем 7:1. Ураган выходит в елитный раунд Лиги чемпионов. Послезавтра наша команда сыграет с Юнайтед Галати
40 Гооооооолллл. Кордоба отдал, а Сергей Коваль забив. 7:1
39 Абакшин получил предупреждение
38 Отличная комбинация. Кордоба навесил, но Абакшин не смог попасть в створ ворот
37 Наши ребята сбавили обороты, но это логично исходя из результата
36 Ах... Всё таки мы пропустили. С нескольких метров забил Санчес.
35 Косовары пытаются, но сделать ничего не могут. Основная интрига в матче - сыграет ли на ноль Колток
34 Как же приятно смотерть на нашу игру. Ребята поймали кураж
33 ГОЛЛЛЛЛ. Михаил Грицина отдал, а Абакшин с нескольких метров забил. 6:0
32 Победитель матча уже давно известен, мы спокойно контролируем мяч.
30 Удар Грицини парировал голкипер
29 Опасный момент в соперника. Исмаили попал в перекладину после розыграша штрафного
28 Наши просто катают мяч, играют в своё удовольствие
27 Наша команда также играет с 5 полевым. На площадке Коваль
26 После паса Диаса с нескольких метров не забил Рамадани
25 Назар Швед не забил в пустые ворота. Много сегодня мы не забиваем в пустые ворота.
25 Гости катают мяч, но ничего не могут сделать даже в большинстве.
24 Соперник морально подавлен. У нас сегодня получается всё. Приятно смотреть за игрой
23 ГОЛЛЛЛЛЛЛ. Артём Фаренюк все таки забив в пустые ворота и наказал косоваров
22

Браво Колток. Наш вратарь парировал удар Диаса. А Фаренюк не забил в пустые ворота
21 Гости играют в 5 полевых, ведь отступать уже некуда.
21 Второй тайм начался владением гостей

Первый тайм

Время Событие
Первый тайм окончен. Мы ведём 4:0
20 Онуфрак отдал с аута, а Николай Грицина забил. Бравоооо
20 Николай Грицина сыграл на опыте и игрок Личени сфолил. Пенальти для Урагана. Тарас Онуфрак пенальти реализовал. ГОЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
18 Тайм-аут берёт Максим Павленко
17 Увы, но у нас 6 фол. Мяч попал в руку Абакшину. Пенальти для Личени. Удар Топилы с пенальти отбил Колток
16 У соперников тоже уже 5 нарушений
16 Мы уверенно держим мяч, но пока без обострения впереди. Немного сбавили обороты игроки Урагана
15 К сожалению, у нас уже 5 нарушений. Фолить нам уже нельзя
14 Здорово наши пока играют в защите. Свободных зон у соперников нету
13 Абакшин пробивал с нескольких метров, но его удар заблокировали. Только лишь угловой
12 Соперники перехватили иннициативу, но без обострения впереди
11 И снова момент в Фаренюка. Удар Артёма парировал голкипер
10 Артём Фаренюк получил предупреждение за зрыв атаки
10 Фаренюк не заби в пустые ворота. Мяч попал в штангу
8 Высокий прессинг снова приносит пользу нашей команды. Вчера Араз ничего с этим не смог сделать, а сегодня - игроки Личени
7 У нашего голкипера работы вообще нет и это не может не радовать
6 После прострела с углового с нескольких метров мимо ворот пробил Фаренюк
5 У соперников мяч вообще не держится. Ураган не даёт шансев косоварам
4 ГОООООЛЛЛЛ. Абакшин замкнул дальнюю штангу. Браво, Ураган.
2 Пока наша команда владеет инициативой. Все очень уверенно
1 ГОООООЛЛЛ, На 25-й секунде наши забили. Колток отдал, а Фаренюк головой забил. Браво
1 Матч начался владением нашей команды!

Вашему вниманию составы команд. Ураган (Украина): Колток (К), Н. Грицина, Радевич, Фаренюк, Масевич. Запасные: Левандивский, Кордоба, Коваль, Шеремета, Завертаный, М.Грицина, Абакшин, Швед.

Личени (Косово): Гаши, А. Шкодра, Гарсия, Диас, Санчес. Запасные: Мисини, Брахими, Браими, Исмаили, Топила, Рамадан, Ука.
"Араз" сегодня в очень результативном матче победил "Юнайтед Галац" 5:3. На данный момент 3 команды имеют по три очка, но "Араз" уже сыграл две игры. Команды из Румынии 2 матча проиграла
Друзья, всем добрый вечер. Меньше часа осталось до матча лидеров группы. Результат очень важен для обеих команд. Болеем за наших. Скоро начинаем.

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В статье: Ураган (Ивано-Франковск) Лига чемпионов по футзалу
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Комментарии (1)
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Цап-царап (Харків)
29.10.2021 в 19:45
Перший тайм 4:0 веде Ураган!
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