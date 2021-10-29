Ураган празднует вторую подряд победу в ЛЧ. Как это было
Болеем за нашу команду!
Фото: uragan.if.ua / Автор неизвестен
Ивано-Франковский "Ураган" в пятницу проведёт втой матч Основного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Соперником чемпиона Украины станет косоварский клуб "Личени", Напомним, что вчера подопечные Максима Павленко одержали победу над азербайджанским "Аразом" 2:1. Однако это только первый шаг на пути к следующему этапу турнира. Из четырёх команд в следующий круг выходит только победитель квартета. К слову, "Личени" свою игру первого тура также выиграл.
Матч "Ураган" - "Личени" состоится в пятницу, 29 октября, в 19:00 по Киеву. Следить за этим поединком вы можете в текстовой трансляции прямо в этой новости ниже. Пожалуйста, не забывайте обновлять страницу, чтобы оперативно получать актуальную информацию.
"Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) - "Личени" (Глоговац, Косово) 7:1
Голы:
Второй тайм
|Время
|Событие
|Матч окончен. Мы побеждаем 7:1. Ураган выходит в елитный раунд Лиги чемпионов. Послезавтра наша команда сыграет с Юнайтед Галати
|40
|Гооооооолллл. Кордоба отдал, а Сергей Коваль забив. 7:1
|39
|Абакшин получил предупреждение
|38
|Отличная комбинация. Кордоба навесил, но Абакшин не смог попасть в створ ворот
|37
|Наши ребята сбавили обороты, но это логично исходя из результата
|36
|Ах... Всё таки мы пропустили. С нескольких метров забил Санчес.
|35
|Косовары пытаются, но сделать ничего не могут. Основная интрига в матче - сыграет ли на ноль Колток
|34
|Как же приятно смотерть на нашу игру. Ребята поймали кураж
|33
|ГОЛЛЛЛЛ. Михаил Грицина отдал, а Абакшин с нескольких метров забил. 6:0
|32
|Победитель матча уже давно известен, мы спокойно контролируем мяч.
|30
|Удар Грицини парировал голкипер
|29
|Опасный момент в соперника. Исмаили попал в перекладину после розыграша штрафного
|28
|Наши просто катают мяч, играют в своё удовольствие
|27
|Наша команда также играет с 5 полевым. На площадке Коваль
|26
|После паса Диаса с нескольких метров не забил Рамадани
|25
|Назар Швед не забил в пустые ворота. Много сегодня мы не забиваем в пустые ворота.
|25
|Гости катают мяч, но ничего не могут сделать даже в большинстве.
|24
|Соперник морально подавлен. У нас сегодня получается всё. Приятно смотреть за игрой
|23
|ГОЛЛЛЛЛЛЛ. Артём Фаренюк все таки забив в пустые ворота и наказал косоваров
|22
|
Браво Колток. Наш вратарь парировал удар Диаса. А Фаренюк не забил в пустые ворота
|21
|Гости играют в 5 полевых, ведь отступать уже некуда.
|21
|Второй тайм начался владением гостей
Первый тайм
|Время
|Событие
|Первый тайм окончен. Мы ведём 4:0
|20
|Онуфрак отдал с аута, а Николай Грицина забил. Бравоооо
|20
|Николай Грицина сыграл на опыте и игрок Личени сфолил. Пенальти для Урагана. Тарас Онуфрак пенальти реализовал. ГОЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
|18
|Тайм-аут берёт Максим Павленко
|17
|Увы, но у нас 6 фол. Мяч попал в руку Абакшину. Пенальти для Личени. Удар Топилы с пенальти отбил Колток
|16
|У соперников тоже уже 5 нарушений
|16
|Мы уверенно держим мяч, но пока без обострения впереди. Немного сбавили обороты игроки Урагана
|15
|К сожалению, у нас уже 5 нарушений. Фолить нам уже нельзя
|14
|Здорово наши пока играют в защите. Свободных зон у соперников нету
|13
|Абакшин пробивал с нескольких метров, но его удар заблокировали. Только лишь угловой
|12
|Соперники перехватили иннициативу, но без обострения впереди
|11
|И снова момент в Фаренюка. Удар Артёма парировал голкипер
|10
|Артём Фаренюк получил предупреждение за зрыв атаки
|10
|Фаренюк не заби в пустые ворота. Мяч попал в штангу
|8
|Высокий прессинг снова приносит пользу нашей команды. Вчера Араз ничего с этим не смог сделать, а сегодня - игроки Личени
|7
|У нашего голкипера работы вообще нет и это не может не радовать
|6
|После прострела с углового с нескольких метров мимо ворот пробил Фаренюк
|5
|У соперников мяч вообще не держится. Ураган не даёт шансев косоварам
|4
|ГОООООЛЛЛЛ. Абакшин замкнул дальнюю штангу. Браво, Ураган.
|2
|Пока наша команда владеет инициативой. Все очень уверенно
|1
|ГОООООЛЛЛ, На 25-й секунде наши забили. Колток отдал, а Фаренюк головой забил. Браво
|1
|Матч начался владением нашей команды!
|
Вашему вниманию составы команд. Ураган (Украина): Колток (К), Н. Грицина, Радевич, Фаренюк, Масевич. Запасные: Левандивский, Кордоба, Коваль, Шеремета, Завертаный, М.Грицина, Абакшин, Швед.
Личени (Косово): Гаши, А. Шкодра, Гарсия, Диас, Санчес. Запасные: Мисини, Брахими, Браими, Исмаили, Топила, Рамадан, Ука.
|"Араз" сегодня в очень результативном матче победил "Юнайтед Галац" 5:3. На данный момент 3 команды имеют по три очка, но "Араз" уже сыграл две игры. Команды из Румынии 2 матча проиграла
|Друзья, всем добрый вечер. Меньше часа осталось до матча лидеров группы. Результат очень важен для обеих команд. Болеем за наших. Скоро начинаем.
Популярное сейчас
- Экс-игрок Шахтера: Динамо не существовало, пока в клуб не пришел Луческу
- Казалось бы, смешная сумма. Барселона не хочет выплачивать Аль-Садду отступные за Хави
- Беседин назвал имя самого жесткого защитника в УПЛ
- Ураган выиграл первый матч Лиги чемпионов. Как это было
- Очередной дубль! Криштиану Роналду официально объявил, что у него будет двойня. ФОТО
- "Я люблю тебя, Мауро". Ванда Нара вернулась к Икарди уже после того, как игрок дал согласие на развод