Ураган празднует вторую подряд победу в ЛЧ. Как это было

Ивано-Франковский "Ураган" в пятницу проведёт втой матч Основного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Соперником чемпиона Украины станет косоварский клуб "Личени", Напомним, что вчера подопечные Максима Павленко одержали победу над азербайджанским "Аразом" 2:1. Однако это только первый шаг на пути к следующему этапу турнира. Из четырёх команд в следующий круг выходит только победитель квартета. К слову, "Личени" свою игру первого тура также выиграл.

Матч "Ураган" - "Личени" состоится в пятницу, 29 октября, в 19:00 по Киеву. Следить за этим поединком вы можете в текстовой трансляции прямо в этой новости ниже. Пожалуйста, не забывайте обновлять страницу, чтобы оперативно получать актуальную информацию.

"Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) - "Личени" (Глоговац, Косово) 7:1

Голы:

Второй тайм

Время Событие Матч окончен. Мы побеждаем 7:1. Ураган выходит в елитный раунд Лиги чемпионов. Послезавтра наша команда сыграет с Юнайтед Галати 40 Гооооооолллл. Кордоба отдал, а Сергей Коваль забив. 7:1 39 Абакшин получил предупреждение 38 Отличная комбинация. Кордоба навесил, но Абакшин не смог попасть в створ ворот 37 Наши ребята сбавили обороты, но это логично исходя из результата 36 Ах... Всё таки мы пропустили. С нескольких метров забил Санчес. 35 Косовары пытаются, но сделать ничего не могут. Основная интрига в матче - сыграет ли на ноль Колток 34 Как же приятно смотерть на нашу игру. Ребята поймали кураж 33 ГОЛЛЛЛЛ. Михаил Грицина отдал, а Абакшин с нескольких метров забил. 6:0 32 Победитель матча уже давно известен, мы спокойно контролируем мяч. 30 Удар Грицини парировал голкипер 29 Опасный момент в соперника. Исмаили попал в перекладину после розыграша штрафного 28 Наши просто катают мяч, играют в своё удовольствие 27 Наша команда также играет с 5 полевым. На площадке Коваль 26 После паса Диаса с нескольких метров не забил Рамадани 25 Назар Швед не забил в пустые ворота. Много сегодня мы не забиваем в пустые ворота. 25 Гости катают мяч, но ничего не могут сделать даже в большинстве. 24 Соперник морально подавлен. У нас сегодня получается всё. Приятно смотреть за игрой 23 ГОЛЛЛЛЛЛЛ. Артём Фаренюк все таки забив в пустые ворота и наказал косоваров 22 Браво Колток. Наш вратарь парировал удар Диаса. А Фаренюк не забил в пустые ворота 21 Гости играют в 5 полевых, ведь отступать уже некуда. 21 Второй тайм начался владением гостей

Первый тайм