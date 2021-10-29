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Ураган разгромил косовский Личени и досрочно вышел в Элит-раунд ЛЧ

Футзал
Обновлено
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Украинцы досрочно выиграли свою группу

Ураган разгромил косовский Личени и досрочно вышел в Элит-раунд ЛЧ

instagram.com/fcuragan

Новина українською

Чемпион Украины по футзалу, франковский Ураган сыграл свой второй матч в основном раунде Лиги чемпионов и досрочно завоевал путевку в элит-раунд.

Вчера украинцы в непростом матче одолели одного из фаворитов группы, азербайджанский Араз (2:1), а сегодня встречался с командой Личени из Косово.

Особой борьбы сегодня не получилось – уже в первом тайме Ураган забил четыре сухих гола, а после перерыва добавил еще три, на что Личени ответил лишь голом престижа.

Не сказать, что косовары были совсем уж плохими, но класс игроков Урагана был явно выше, как при игре в обороне, так и в атаке.

6:1 и Ураган после двух туров с 6 очками уже недостижим для соперников и с первого места в группе выходит в элит-раунд турнира.

Завтрашний матч с румынским Юнайтед Галац уже не имеет турнирного значения.

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Ураган – Личени 7:1

Голы: Фаренюк (1, 23), Абакшин (4, 33), Онуфрак (20), Н.Грицына (20), Коваль (40) – Наглес (36)

Ураган (Украина): Колток, Н. Грицына, Радевич, Фаренюк, Масевич, Онуфрак, Кордоба, Коваль, Шеремета, Завертаный, Швед, М. Грицына, Абакшин, Левандивский.

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В статье: Ураган (Ивано-Франковск)
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Комментарии (1)
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Prach13 (Дрогобич)
29.10.2021 в 20:56
франковский?
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