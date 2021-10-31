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Ураган играет последний матч Основного раунда ЛЧ. Текстовая трансляция

Футзал
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Наша команда уже досрочно завоевала путёвку в следующий этап турнира

Ураган играет последний матч Основного раунда ЛЧ. Текстовая трансляция

Фото: facebook.com/fcuragan / Автор невідомий

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 31 октября, чемпион Украины, ивано-франковский "Ураган", проведёт заключительный поединок Основного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Соперником нашей команды станет румынский клуб "Юнайтед Галац".

Напомним, что в двух предыдущих играх "Ураган" одержал две победы с общим счётом 9:2 и досрочно обеспечил себе выход в Элит-раунд соревнований. Таким образом, матч против румынов носит лишь формальный характер и возможно, наставник франковской команды Максим Павленко даст возможность побольше поиграть резервистам. "Юнайтед Галац" уступил в двух предыдущих встречах квартета и уже обеспечил себе последнее место. Но может подсластить пилюлю, набрав первые очки.

Следите за игрой "Ураган" - "Юнайтед Галац" прямо в этой новости ниже в онлайне от UA-Футбол. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы получать последнюю информацию.

"Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) - "Юнайтед Галац" (Румыния) 0:0
Голы:

Второй тайм

Время Событие

Первый тайм

Время Событие
4 Опасно пробивал Онуфрак, но мимо ворот
3 Гости перехватили иннициативу. Удар Петике парировал вратарь
2 Команды пока присматриваются друг к другу
1 Мы владеем мячём, но пока без моментов
1 Матч начался владением хозяев!

Вашему вниманию составы команд. Отметим ротацию от Максима Павленко.

Ураган (стартовый состав): Левандивский, Н. Грицина, Фаренюк, Завертаный, М. Грицина

Запасные: Колток (в), Онуфрак, Коваль, Шеремета, Масевич

Юнайтед Галац (стартовый состав): Кардей, Бурдужел, Петике, Такот, Даниель Араужо.

Запасные: Педурару (в), Тоница (в), Лукс, Архире, Кришан, Игнат, Оана

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В статье: Ураган (Ивано-Франковск) Лига чемпионов по футзалу
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