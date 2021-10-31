Ураган играет последний матч Основного раунда ЛЧ. Текстовая трансляция

В воскресенье, 31 октября, чемпион Украины, ивано-франковский "Ураган", проведёт заключительный поединок Основного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Соперником нашей команды станет румынский клуб "Юнайтед Галац".

Напомним, что в двух предыдущих играх "Ураган" одержал две победы с общим счётом 9:2 и досрочно обеспечил себе выход в Элит-раунд соревнований. Таким образом, матч против румынов носит лишь формальный характер и возможно, наставник франковской команды Максим Павленко даст возможность побольше поиграть резервистам. "Юнайтед Галац" уступил в двух предыдущих встречах квартета и уже обеспечил себе последнее место. Но может подсластить пилюлю, набрав первые очки.

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"Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) - "Юнайтед Галац" (Румыния) 0:0

Голы:

Второй тайм

Время Событие

Первый тайм