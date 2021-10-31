Ураган играет последний матч Основного раунда ЛЧ. Текстовая трансляция
Наша команда уже досрочно завоевала путёвку в следующий этап турнира
Фото: facebook.com/fcuragan / Автор невідомий
В воскресенье, 31 октября, чемпион Украины, ивано-франковский "Ураган", проведёт заключительный поединок Основного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Соперником нашей команды станет румынский клуб "Юнайтед Галац".
Напомним, что в двух предыдущих играх "Ураган" одержал две победы с общим счётом 9:2 и досрочно обеспечил себе выход в Элит-раунд соревнований. Таким образом, матч против румынов носит лишь формальный характер и возможно, наставник франковской команды Максим Павленко даст возможность побольше поиграть резервистам. "Юнайтед Галац" уступил в двух предыдущих встречах квартета и уже обеспечил себе последнее место. Но может подсластить пилюлю, набрав первые очки.
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"Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) - "Юнайтед Галац" (Румыния) 0:0
Голы:
Второй тайм
|Время
|Событие
Первый тайм
|Время
|Событие
|4
|Опасно пробивал Онуфрак, но мимо ворот
|3
|Гости перехватили иннициативу. Удар Петике парировал вратарь
|2
|Команды пока присматриваются друг к другу
|1
|Мы владеем мячём, но пока без моментов
|1
|Матч начался владением хозяев!
|
Вашему вниманию составы команд. Отметим ротацию от Максима Павленко.
Ураган (стартовый состав): Левандивский, Н. Грицина, Фаренюк, Завертаный, М. Грицина
Запасные: Колток (в), Онуфрак, Коваль, Шеремета, Масевич
Юнайтед Галац (стартовый состав): Кардей, Бурдужел, Петике, Такот, Даниель Араужо.
Запасные: Педурару (в), Тоница (в), Лукс, Архире, Кришан, Игнат, Оана
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