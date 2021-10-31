Ураган выигрывает третий матч подряд в ЛЧ. Как это было
Наша команда уже досрочно завоевала путёвку в следующий этап турнира
Фото: facebook.com/fcuragan / Автор невідомий
В воскресенье, 31 октября, чемпион Украины, ивано-франковский "Ураган", проведёт заключительный поединок Основного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Соперником нашей команды станет румынский клуб "Юнайтед Галац".
Напомним, что в двух предыдущих играх "Ураган" одержал две победы с общим счётом 9:2 и досрочно обеспечил себе выход в Элит-раунд соревнований. Таким образом, матч против румынов носит лишь формальный характер и возможно, наставник франковской команды Максим Павленко даст возможность побольше поиграть резервистам. "Юнайтед Галац" уступил в двух предыдущих встречах квартета и уже обеспечил себе последнее место. Но может подсластить пилюлю, набрав первые очки.
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"Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) - "Юнайтед Галац" (Румыния) 2:0
Голы:
Второй тайм
|Время
|Событие
|Матч окончён. Ураган выиграл все свои матчи!!!!
|38
|Удар Игната парирует Левандивский.
|37
|Всё идёт к тому, что мы забьём 3 мяч, чем соперник сократит отставание
|35
|Гости уже играют без вратаря
|34
|ГОЛЛЛЛЛ, Артём Фаренюк удагом головою забивает свой второй в матче мяч. БРАВОООО
|33
|Игроки Урагана насели на ворота румын
|32
|Мы спокойно контролируем ход матча, но не хватает ещё голов
|30
|Удар от Сергея Коваля, но к сожалению, мяч попал в штангу.
|29
|Коваль отдал, а Онуфрак в касание пробил в голкипера
|28
|Очень опасный момент создали гости. Удар Игната парировал наш голкипер
|27
|Очень здорово наши играют в прессинге. Гости ничего с этим поделать не могут.
|26
|Наконец-то. ГОЛЛЛЛЛЛЛЛ, Михаил Грицина отдал, а Артём Фаренюк забил
|25
|Пока что не получается в Урагана с остротой в завершающей стадии атаки
|24
|Из-за травмы на носилках вынесли вратаря Кардей. Вышел Тоница
|24
|Хороший момент был у Грицини, но в последний момент защитник гостей сумел заблокировать удар Михаила
|23
|Гости стараются созидать, но пройти нашу защиту они не могут
|22
|Ураган активно начал второй тайм, но пока что без голевых моментов. Защита румунской команды справляется.
|21
|Второй тайм начался владением гостей.
Первый тайм
|Время
|Событие
|20
|Первый тайм окончен. Команды идут на перерыв без голов
|19
|Тайм-аут берёт Флорин Игнат. Пока что в игре мало что меняется. Мы больше создаём, но забить не можем
|17
|Здорово пробивал Фаренюк, но немного неточно
|16
|Тайм-аут берёт Максим Павленко
|16
|Предупреждение за грубый фол получил Кришан.
|15
|Хочется видеть больше активности от игроков Урагана впереди
|14
|Работы в Левандивского пока нет. Наша команда хорошо играет в защите
|13
|Игроки Урагана хорошо катают мяч. Михаил Грицина хотел перебросить вратаря, но мяч пролетел выше ворот
|11
|Много борьбы и ошибок, но конструктива мало.
|10
|Румуны начали больше владеть мячём, но без обострение впереди
|9
|Опасно пробивал Игнат, но выше ворот.
|9
|Нашей команде не хватает последнего пасса, последнего удара.
|7
|С каждой секундой наше преимущество увеличивается. Гости начали много фолить, потому что не успевают
|7
|Мог забивать Михаил Грицина, но его удар заблокировали защитники
|6
|Постепенно Ураган увеличивает темп матча, команда начинает высоко прессинговать
|5
|Удар Шереметы парировал Кардей
|4
|Опасно пробивал Онуфрак, но мимо ворот
|3
|Гости перехватили иннициативу. Удар Петике парировал вратарь
|2
|Команды пока присматриваются друг к другу
|1
|Мы владеем мячём, но пока без моментов
|1
|Матч начался владением хозяев!
|
Вашему вниманию составы команд. Отметим ротацию от Максима Павленко.
Ураган (стартовый состав): Левандивский, Н. Грицина, Фаренюк, Завертаный, М. Грицина
Запасные: Колток (в), Онуфрак, Коваль, Шеремета, Масевич
Юнайтед Галац (стартовый состав): Кардей, Бурдужел, Петике, Такот, Даниель Араужо.
Запасные: Педурару (в), Тоница (в), Лукс, Архире, Кришан, Игнат, Оана
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