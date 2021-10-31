Ураган выигрывает третий матч подряд в ЛЧ. Как это было

В воскресенье, 31 октября, чемпион Украины, ивано-франковский "Ураган", проведёт заключительный поединок Основного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Соперником нашей команды станет румынский клуб "Юнайтед Галац".

Напомним, что в двух предыдущих играх "Ураган" одержал две победы с общим счётом 9:2 и досрочно обеспечил себе выход в Элит-раунд соревнований. Таким образом, матч против румынов носит лишь формальный характер и возможно, наставник франковской команды Максим Павленко даст возможность побольше поиграть резервистам. "Юнайтед Галац" уступил в двух предыдущих встречах квартета и уже обеспечил себе последнее место. Но может подсластить пилюлю, набрав первые очки.

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"Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) - "Юнайтед Галац" (Румыния) 2:0

Голы:

Второй тайм

Время Событие Матч окончён. Ураган выиграл все свои матчи!!!! 38 Удар Игната парирует Левандивский. 37 Всё идёт к тому, что мы забьём 3 мяч, чем соперник сократит отставание 35 Гости уже играют без вратаря 34 ГОЛЛЛЛЛ, Артём Фаренюк удагом головою забивает свой второй в матче мяч. БРАВОООО 33 Игроки Урагана насели на ворота румын 32 Мы спокойно контролируем ход матча, но не хватает ещё голов 30 Удар от Сергея Коваля, но к сожалению, мяч попал в штангу. 29 Коваль отдал, а Онуфрак в касание пробил в голкипера 28 Очень опасный момент создали гости. Удар Игната парировал наш голкипер 27 Очень здорово наши играют в прессинге. Гости ничего с этим поделать не могут. 26 Наконец-то. ГОЛЛЛЛЛЛЛЛ, Михаил Грицина отдал, а Артём Фаренюк забил 25 Пока что не получается в Урагана с остротой в завершающей стадии атаки 24 Из-за травмы на носилках вынесли вратаря Кардей. Вышел Тоница 24 Хороший момент был у Грицини, но в последний момент защитник гостей сумел заблокировать удар Михаила 23 Гости стараются созидать, но пройти нашу защиту они не могут 22 Ураган активно начал второй тайм, но пока что без голевых моментов. Защита румунской команды справляется. 21 Второй тайм начался владением гостей.

Первый тайм