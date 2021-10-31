  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Ураган выигрывает третий матч подряд в ЛЧ. Как это было
В тренде

Ураган выигрывает третий матч подряд в ЛЧ. Как это было

Футзал
(1 голосов)

Наша команда уже досрочно завоевала путёвку в следующий этап турнира

Ураган выигрывает третий матч подряд в ЛЧ. Как это было

Фото: facebook.com/fcuragan / Автор невідомий

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 31 октября, чемпион Украины, ивано-франковский "Ураган", проведёт заключительный поединок Основного раунда Лиги чемпионов по футзалу. Соперником нашей команды станет румынский клуб "Юнайтед Галац".

Напомним, что в двух предыдущих играх "Ураган" одержал две победы с общим счётом 9:2 и досрочно обеспечил себе выход в Элит-раунд соревнований. Таким образом, матч против румынов носит лишь формальный характер и возможно, наставник франковской команды Максим Павленко даст возможность побольше поиграть резервистам. "Юнайтед Галац" уступил в двух предыдущих встречах квартета и уже обеспечил себе последнее место. Но может подсластить пилюлю, набрав первые очки.

Следите за игрой "Ураган" - "Юнайтед Галац" прямо в этой новости ниже в онлайне от UA-Футбол. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы получать последнюю информацию.

"Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) - "Юнайтед Галац" (Румыния) 2:0
Голы:

Второй тайм

Время Событие
Матч окончён. Ураган выиграл все свои матчи!!!!
38 Удар Игната парирует Левандивский.
37 Всё идёт к тому, что мы забьём 3 мяч, чем соперник сократит отставание
35 Гости уже играют без вратаря
34 ГОЛЛЛЛЛ, Артём Фаренюк удагом головою забивает свой второй в матче мяч. БРАВОООО
33 Игроки Урагана насели на ворота румын
32 Мы спокойно контролируем ход матча, но не хватает ещё голов
30 Удар от Сергея Коваля, но к сожалению, мяч попал в штангу.
29 Коваль отдал, а Онуфрак в касание пробил в голкипера
28 Очень опасный момент создали гости. Удар Игната парировал наш голкипер
27 Очень здорово наши играют в прессинге. Гости ничего с этим поделать не могут.
26 Наконец-то. ГОЛЛЛЛЛЛЛЛ, Михаил Грицина отдал, а Артём Фаренюк забил
25 Пока что не получается в Урагана с остротой в завершающей стадии атаки
24 Из-за травмы на носилках вынесли вратаря Кардей. Вышел Тоница
24 Хороший момент был у Грицини, но в последний момент защитник гостей сумел заблокировать удар Михаила
23 Гости стараются созидать, но пройти нашу защиту они не могут
22 Ураган активно начал второй тайм, но пока что без голевых моментов. Защита румунской команды справляется.
21 Второй тайм начался владением гостей.

Первый тайм

Время Событие
20 Первый тайм окончен. Команды идут на перерыв без голов
19 Тайм-аут берёт Флорин Игнат. Пока что в игре мало что меняется. Мы больше создаём, но забить не можем
17 Здорово пробивал Фаренюк, но немного неточно
16 Тайм-аут берёт Максим Павленко
16 Предупреждение за грубый фол получил Кришан.
15 Хочется видеть больше активности от игроков Урагана впереди
14 Работы в Левандивского пока нет. Наша команда хорошо играет в защите
13 Игроки Урагана хорошо катают мяч. Михаил Грицина хотел перебросить вратаря, но мяч пролетел выше ворот
11 Много борьбы и ошибок, но конструктива мало.
10 Румуны начали больше владеть мячём, но без обострение впереди
9 Опасно пробивал Игнат, но выше ворот.
9 Нашей команде не хватает последнего пасса, последнего удара.
7 С каждой секундой наше преимущество увеличивается. Гости начали много фолить, потому что не успевают
7 Мог забивать Михаил Грицина, но его удар заблокировали защитники
6 Постепенно Ураган увеличивает темп матча, команда начинает высоко прессинговать
5 Удар Шереметы парировал Кардей
4 Опасно пробивал Онуфрак, но мимо ворот
3 Гости перехватили иннициативу. Удар Петике парировал вратарь
2 Команды пока присматриваются друг к другу
1 Мы владеем мячём, но пока без моментов
1 Матч начался владением хозяев!

Вашему вниманию составы команд. Отметим ротацию от Максима Павленко.

Ураган (стартовый состав): Левандивский, Н. Грицина, Фаренюк, Завертаный, М. Грицина

Запасные: Колток (в), Онуфрак, Коваль, Шеремета, Масевич

Юнайтед Галац (стартовый состав): Кардей, Бурдужел, Петике, Такот, Даниель Араужо.

Запасные: Педурару (в), Тоница (в), Лукс, Архире, Кришан, Игнат, Оана

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ураган (Ивано-Франковск) Лига чемпионов по футзалу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...