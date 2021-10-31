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Ураган одержал уверенную победу и завершил групповой этап ЛЧ на первом месте

Футзал
Обновлено
(1 голосов)

Оба мяча в ворота "Юнайтед Галац" забил Фарнюк

Ураган одержал уверенную победу и завершил групповой этап ЛЧ на первом месте

Фото: Ураган

Новина українською

В матче 3-го тура Лиги чемпионов по футзалу "Ураган" одержал уверенную победу над "Юнайтед Галац" - 2:0.

Победу украинской команде в этом поединке принес 10-й номер Артем Фаренюк - 29-летний игрок отметился дублем.

После этого тура "Ураган" набрал 9 очков, занял первое место в 6-й группе и прошел в следующий раунд.

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В статье: Ураган (Ивано-Франковск)
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Комментарии (2)
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Referee-12 (Новая Прага)
31.10.2021 в 21:49
Ураган одержал уверенную победу и лидирует в группе Лиги чемпионов... Это что, шутка???????????????????????? Вообще-то групповой раунд уже окончен и Ураган вышел с 1-го места в элит-раунд!!!)))))))))))))))))
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Djon (Киев)
31.10.2021 в 21:49
Молодці!
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