Ураган одержал уверенную победу и завершил групповой этап ЛЧ на первом месте
Оба мяча в ворота "Юнайтед Галац" забил Фарнюк
Фото: Ураган
В матче 3-го тура Лиги чемпионов по футзалу "Ураган" одержал уверенную победу над "Юнайтед Галац" - 2:0.
Победу украинской команде в этом поединке принес 10-й номер Артем Фаренюк - 29-летний игрок отметился дублем.
После этого тура "Ураган" набрал 9 очков, занял первое место в 6-й группе и прошел в следующий раунд.
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Комментарии (2)
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Referee-12 (Новая Прага)
31.10.2021 в 21:49
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Djon (Киев)
31.10.2021 в 21:49
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