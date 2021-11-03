Ураган узнал соперников по Элит-раунду футзальной Лиги чемпионов

Сегодня состоялась жеребьевка элит-раунда футзальной Лиги чемпионов-2021/2022, по итогам которой определились соперники ивано-франковского "Урагана".

Участников элит-раунда распределили по четырем группам. По итогам жеребьевки украинцы попали в группу D, где сыграют против "Бенфики" (Португалия), "Леванте" (Испания) и "Халадаша" (Венгрия). Поединки квартета пройдут в Португалии.

Сам элит-раунд будет проходить с 30 ноября по 5 декабря. Четыре победителя групп выйдут в финальный турнир, который состоится на площадке одного из участников и матчи которого запланированы на 28/29 апреля и 30 апреля/1 мая 2022 года.

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Лига чемпионов по футзалу-2021/2022. Элит-раунд

Группа А: "Кайрат" (Казахстан), "Аньер-Вильнев" (Франция), "Витен" (Беларусь), "Тюмень" (Россия).

Группа В: "Спортинг" (Португалия), "Синара" (Россия), "Олмиссум" (Хорватия), "Ховокубо" (Нидерланды).

Группа С: "Барса" (Испания), "Пльзень" (Чехия), "Галле-Гоик" (Бельгия), "Добовец" (Словения).

Группа D: "Бенфика" (Португалия), "Леванте" (Испания), "Холодаш" (Венгрия), "Ураган" (Украина).