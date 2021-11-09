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Стал известен состав сборной Украины по футзалу на матчи с Испанией

Футзал
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Команда Александра Косенко готовится к финальному турниру Евро-2022

Стал известен состав сборной Украины по футзалу на матчи с Испанией

Фото: пресс-служба УАФ

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Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко обнародовал состав команды на товарищеские матчи в Испании.

В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2022 наставник сине-желтых Александр Косенко ранее анонсировал спарринги с испанцами. Теперь определился состав команды на эти поединки.

Первая игра состоится 15 ноября в Логроньо и начнется в 20:00 по киевскому времени, а вторая пройдет на следующий день в Албельде-де-Ирегуа и стартует в 19:30.

Состав сборной Украины по футзалу

Вратари: Кирилл Цыпун, Юрий Савенко (оба - "Продэксим");

Полевые игроки: Сергей Малышко, Михаил Зварыч, Николай Белоцерковец, Николай Микитюк, Игорь Корсун (все - "Продэксим"), Александр Педяш, Сергей Журба, Ярослав Лебедь, Евгений Серый (все - "ХИТ"), Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич (все - "Ураган")

Перед вылетом в Испанию команда проведет мини-сбор в Броварах, который продлится с 13 по 15 ноября.

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В статье: сборная Украины по футзалу сборная Испании по футзалу
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Источник:
УАФ

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