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Украина проигрывает в первом спарринге Испании. Как это было

Футзал
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Смотрим на нашу команду на фоне одного из фаворитов будущего Евро

Украина проигрывает в первом спарринге Испании. Как это было

Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL / Автор неизвестен

Артем Бабич Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по футзалу 15 и 16 ноября проведёт две контрольных игры со сборной Испании. На данный момент наш соперник занимает первую строчку в рейтинге европейских сборных УЕФА. Любопытно, что украинская команда в этом же рейтинге занимает только десятую позицию. Оба спарринга пройдут в рамках подготовки обеих сборных к чемпионату Европы 2022, который стартует уже в январе в Нидерландах.

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Следите за первым спаррингом Испания - Украина прямо в этой новости ниже в онлайне от UA-Футбол. Старт встречи запланирован в 19:00. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Испания - Украина 3:0
Голы: Серхио Лосано 10, Адольфо 21, Серхио Лосано 39

Второй тайм

Минута Событие
Полезный матч для нашей команды. Увидели те проблемы, которые есть в нашей игре: игра на дальней штанге, с пятым полевым и так далее. Ясно, что до завтра - когда состоится второй спарринг против испанцев - всё не исправишь. Но главное, чтобы все шероховатости свести к нулю к моменту старта Евро-2022.
FT Едва не зашёл четвёртый мяч в пустые украинские ворота уже под звуки сирены, но удар испанцев со своей половины площадки цель не нашёл. Матч окончен.
40 Охх. Теперь уже Корсун пятый полевой, и именно его вывели на ворота под острым углом слева, но переиграть вратаря Игорь не смог!
39 Цыпун вышел далеко из ворот, а Лосано пробил прямо в лицо нашему голкиперу! Но "точку" пришлось перебивать, и со второй попытки Серхио забил ударом в левую "девятку". 3:0 на табло.
39 Эстебан нашёл фол на себе. Это шестой командный для Украины и дабл-пенальти для Испании.
39 За всё время игры с пятым полевым мы ни разу лишнего не разыграли, а только дважды били издали. Выстрел Лебидя был заблокирован, а Педяш пробил выше.
37 Мы продолжаем в атаке играть в пять полевых. Но теперь "вратарь-мотала" - Сергей Журба.
36 Радевич совершил детский фол, толкнув соперника на испанской половине площадки. Это пятый фол для украинской сборной.
35 Наши ребята вышли из-под прессинга наконец-то, Белоцерковец с правого края штрафной уже с протяжкой ноги пытался пробить, но его удар заблокировали. Наша команда сейчас играет без вратаря. Корсун вышел пятым полевым.
34 Был у нас шанс для контратаки, но очень сумбурно её разыгрывали наши ребята. Абакшин, правда, смог сам себя вывести на удар перед линией штрафной, однако пробить ему уже не дали.
34 Фаренюк только с фолом остановил Сесилио в центре площадки и получил за это жёлтую.
33 Райя здорово обострял правым флангом и стрелял по диагонали в левый нижний угол, но в створ не попал.
31 Три в одного вываливались испанцы, но перемудрили с розыгрышем. Солано получил пас от Сесилио и решил отдать назад передачу к пустовавшему углу ворот, но его партнёр уже выключился из эпизода.
31 Успокоилась игра и идёт между штрафными площадками команд. Без угроз воротам одних и других.
29 Абакшин падал в штрафной Испании после контакта, но пенальти не дождался. Испанские арбитры показали, что нужно продолжать играть, и были правы.
28 Уф. Кажется, Лебедь отдавал проникающую передачу, но мяч после рикошета едва не залетел в испанские ворота.
27 Педяш продолжает хромать и идёт вдоль линии за пределами площадки. Похоже, как минимум на сегодня универсала "ХИТ" мы потеряли.
26 Педяш только при помощи нашего доктора покинул площадку. Перед этим он неплохо стрелял низом с дальней дистанции, но голкипер хозяев справился. Надеемся, Александр сможет продолжить игру.
25 Эстебан метров с десяти стрелял - Цыпун тащит!
24 Ах, мяч удачно отскочил к Белоцерковцу, который остался один перед вратарём. Решил перебрасывать универсал "Продэксима" вратаря, но в створ не попал.
23 Ещё один быстрый выпад от "Фурии". Сесилио с левого края площадки сбрасывал мяч на противоположный фланг на Адольфо, тот пробил в касание выше.
23 Райя за срыв атаки получил жёлтую. Второе предупреждение у хозяев сегодня. У нас пока ноль.
22 Очень неудачно мы разыграли аут, Сесилио перехватил мяч у Педяша и от центральной линии выбегал один на один, но не реализовал "буллит"!
21 Очень быстро пропускаем. Сесилио сделал разрезную передачу на Адольфо к правой штанге, Цыпун не успел мяч перехвать, а перед восьмёркой испанцев уже остался пустой угол ворот.
21 Вторая половина стартовала. Теперь уже "Красная фурия" разыграла с центра площадки.

Первый тайм

Минута Событие
Счёт, в целом, справедлив. Испания показала свою мощь где-то в середине тайма, а в заключительные минут пять потихоньку стала отпускать нити и дала возможность поатаковать нам. Впрочем, не сказать, что у подопечных Александра Косенко что-то особо интересное получалось. Второй тайм встречаем со смутными чувствами. Видно, что хозяева ещё могут добавить, есть ли резерв у гостей?
НТ Уходим на перерыв при минимальном отставании..
20 Лебедь со штрафного решил сделать передачу на Абакшина на дальнюю стойку ворот, но мяч до Даниила не долетел.
20 Лосано получает жёлтую за фол на Абакшине. Шесть секундо до конца первого тайма и штрафной для нас в одиннадцати метрах от ворот левее центра.
20 Антонио здорово стреляет с левого края площадки под перекладину - Цыпун реагирует и переводит на угловой!
19 Неизвестно, какую комбинацию мы планировали во время тайм-аута, но мяч быстро потеряли даже без удара.
19 Мы заработали угловой на чужой половине, и это стало поводом для Александра Косенко взять первый тайм-аут в игре. 83 секунды до конца тайма.
18 Чуть снизилась интенсивность игры в эти минуты. Ничего интересного на площадке не происходит.
16 Борха практически безупречно стрелял с десяти метров под левую стойку - Цыпун дотянулся и перевёл на угловой.
16 Здорово прессингуют испанцы и накрывают наших ребят ещё на половине поля Украины. Впереди мы пока отвечаем только длинными забросами к чужой площади, где за мяч зацепиться не получается. В начале матча мы выглядели убедительней. Сейчас же как откровенный андердог.
14 Ух! Три подряд фантастических момента у Сесилио! Цыпун дважды тащил удары практически в упор после двух кряду опасных прострелов к своим воротам и замыкания от десятки испанцев! Ещё раз уже сам Сесилио не попал в створ! Где защита, парни?
13 Абакшин! Не реализовал футболист "Урагана" выход один на один! Лучший наш шанс в этой игре! Убирал Даниил мяч под левую ногу, но вратаря не перехитрил!
11 Эстебан на правом фланге спиной к воротам раскачал оппонента и бил метров с пяти - Цыпун тащит!
10 Увы, пропускаем. Казалось, отбились мы от ещё одной атаки испанцев, но тут же последовал контрпрессинг от "Фурии Рохи", отбор мяча и свободный Серхио Лосано на левом краю площадки. 1:0. Мы проигрываем.
10 Давненько наши не угрожали воротам хозяев. Пока приходится больше работать на своей половине площадки.
8 Антонио красиво ушёл от двоих по левому флангу, но дуэль нашему вратарю проиграл.
8 Коварно Антонио стрелял с острого угла с правого края под ближнюю стойку, но Цыпун был готов.
7 Сирый! Принял на себя прострел или даже удар с острого угла по воротам украинской сборной! Горячо было только что возле наших ворот!
7 Ох, жёсткое столкновение голкипера Эрреро и нашего пятого номера Лебедя. В борьбе за заброс из украинской половины поля не увидели соперники друг друга. К счастью, без серьёзных травм.
4 Какой хороший у нас момент! Радевич с двумя защитниками на спине нашёл возможность для удара метров с девяти, но голкипер испанской команды парировал. Тут же с подбора стрелял Микитюк, однако метров с одиннадцати пробил выше!
4 Два подряд угловых на ворота хозяев, но, увы, мы их до ударов довести не смогли.
3 Достаточно активное начало матча. Наши ребята принимают условия игры соперника. Белоцерковец на атаки испанцев отвечает своим ударом со средней дистанции - голкипер хозяев среагировал.
1 Матч начался! Наши ребята первыми начинают с центра площадки.
Цыпун (в), Лебидь, Сирый, Абакшин, Журба - это наша стартовая пятёрка на игру.
Команды уже появились на паркете. Звучат гимны стран. Наши ребята сегодня сыграют в жёлтой форме, хозяева - в красной.

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В статье: сборная Украины по футзалу сборная Испании по футзалу
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