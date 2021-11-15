Украина проигрывает в первом спарринге Испании. Как это было
Смотрим на нашу команду на фоне одного из фаворитов будущего Евро
Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL / Автор неизвестен
Сборная Украины по футзалу 15 и 16 ноября проведёт две контрольных игры со сборной Испании. На данный момент наш соперник занимает первую строчку в рейтинге европейских сборных УЕФА. Любопытно, что украинская команда в этом же рейтинге занимает только десятую позицию. Оба спарринга пройдут в рамках подготовки обеих сборных к чемпионату Европы 2022, который стартует уже в январе в Нидерландах.
Следите за первым спаррингом Испания - Украина прямо в этой новости ниже в онлайне от UA-Футбол. Старт встречи запланирован в 19:00. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.
Испания - Украина 3:0
Голы: Серхио Лосано 10, Адольфо 21, Серхио Лосано 39
Второй тайм
|Минута
|Событие
|Полезный матч для нашей команды. Увидели те проблемы, которые есть в нашей игре: игра на дальней штанге, с пятым полевым и так далее. Ясно, что до завтра - когда состоится второй спарринг против испанцев - всё не исправишь. Но главное, чтобы все шероховатости свести к нулю к моменту старта Евро-2022.
|FT
|Едва не зашёл четвёртый мяч в пустые украинские ворота уже под звуки сирены, но удар испанцев со своей половины площадки цель не нашёл. Матч окончен.
|40
|Охх. Теперь уже Корсун пятый полевой, и именно его вывели на ворота под острым углом слева, но переиграть вратаря Игорь не смог!
|39
|Цыпун вышел далеко из ворот, а Лосано пробил прямо в лицо нашему голкиперу! Но "точку" пришлось перебивать, и со второй попытки Серхио забил ударом в левую "девятку". 3:0 на табло.
|39
|Эстебан нашёл фол на себе. Это шестой командный для Украины и дабл-пенальти для Испании.
|39
|За всё время игры с пятым полевым мы ни разу лишнего не разыграли, а только дважды били издали. Выстрел Лебидя был заблокирован, а Педяш пробил выше.
|37
|Мы продолжаем в атаке играть в пять полевых. Но теперь "вратарь-мотала" - Сергей Журба.
|36
|Радевич совершил детский фол, толкнув соперника на испанской половине площадки. Это пятый фол для украинской сборной.
|35
|Наши ребята вышли из-под прессинга наконец-то, Белоцерковец с правого края штрафной уже с протяжкой ноги пытался пробить, но его удар заблокировали. Наша команда сейчас играет без вратаря. Корсун вышел пятым полевым.
|34
|Был у нас шанс для контратаки, но очень сумбурно её разыгрывали наши ребята. Абакшин, правда, смог сам себя вывести на удар перед линией штрафной, однако пробить ему уже не дали.
|34
|Фаренюк только с фолом остановил Сесилио в центре площадки и получил за это жёлтую.
|33
|Райя здорово обострял правым флангом и стрелял по диагонали в левый нижний угол, но в створ не попал.
|31
|Три в одного вываливались испанцы, но перемудрили с розыгрышем. Солано получил пас от Сесилио и решил отдать назад передачу к пустовавшему углу ворот, но его партнёр уже выключился из эпизода.
|31
|Успокоилась игра и идёт между штрафными площадками команд. Без угроз воротам одних и других.
|29
|Абакшин падал в штрафной Испании после контакта, но пенальти не дождался. Испанские арбитры показали, что нужно продолжать играть, и были правы.
|28
|Уф. Кажется, Лебедь отдавал проникающую передачу, но мяч после рикошета едва не залетел в испанские ворота.
|27
|Педяш продолжает хромать и идёт вдоль линии за пределами площадки. Похоже, как минимум на сегодня универсала "ХИТ" мы потеряли.
|26
|Педяш только при помощи нашего доктора покинул площадку. Перед этим он неплохо стрелял низом с дальней дистанции, но голкипер хозяев справился. Надеемся, Александр сможет продолжить игру.
|25
|Эстебан метров с десяти стрелял - Цыпун тащит!
|24
|Ах, мяч удачно отскочил к Белоцерковцу, который остался один перед вратарём. Решил перебрасывать универсал "Продэксима" вратаря, но в створ не попал.
|23
|Ещё один быстрый выпад от "Фурии". Сесилио с левого края площадки сбрасывал мяч на противоположный фланг на Адольфо, тот пробил в касание выше.
|23
|Райя за срыв атаки получил жёлтую. Второе предупреждение у хозяев сегодня. У нас пока ноль.
|22
|Очень неудачно мы разыграли аут, Сесилио перехватил мяч у Педяша и от центральной линии выбегал один на один, но не реализовал "буллит"!
|21
|Очень быстро пропускаем. Сесилио сделал разрезную передачу на Адольфо к правой штанге, Цыпун не успел мяч перехвать, а перед восьмёркой испанцев уже остался пустой угол ворот.
|21
|Вторая половина стартовала. Теперь уже "Красная фурия" разыграла с центра площадки.
Первый тайм
|Минута
|Событие
|Счёт, в целом, справедлив. Испания показала свою мощь где-то в середине тайма, а в заключительные минут пять потихоньку стала отпускать нити и дала возможность поатаковать нам. Впрочем, не сказать, что у подопечных Александра Косенко что-то особо интересное получалось. Второй тайм встречаем со смутными чувствами. Видно, что хозяева ещё могут добавить, есть ли резерв у гостей?
|НТ
|Уходим на перерыв при минимальном отставании..
|20
|Лебедь со штрафного решил сделать передачу на Абакшина на дальнюю стойку ворот, но мяч до Даниила не долетел.
|20
|Лосано получает жёлтую за фол на Абакшине. Шесть секундо до конца первого тайма и штрафной для нас в одиннадцати метрах от ворот левее центра.
|20
|Антонио здорово стреляет с левого края площадки под перекладину - Цыпун реагирует и переводит на угловой!
|19
|Неизвестно, какую комбинацию мы планировали во время тайм-аута, но мяч быстро потеряли даже без удара.
|19
|Мы заработали угловой на чужой половине, и это стало поводом для Александра Косенко взять первый тайм-аут в игре. 83 секунды до конца тайма.
|18
|Чуть снизилась интенсивность игры в эти минуты. Ничего интересного на площадке не происходит.
|16
|Борха практически безупречно стрелял с десяти метров под левую стойку - Цыпун дотянулся и перевёл на угловой.
|16
|Здорово прессингуют испанцы и накрывают наших ребят ещё на половине поля Украины. Впереди мы пока отвечаем только длинными забросами к чужой площади, где за мяч зацепиться не получается. В начале матча мы выглядели убедительней. Сейчас же как откровенный андердог.
|14
|Ух! Три подряд фантастических момента у Сесилио! Цыпун дважды тащил удары практически в упор после двух кряду опасных прострелов к своим воротам и замыкания от десятки испанцев! Ещё раз уже сам Сесилио не попал в створ! Где защита, парни?
|13
|Абакшин! Не реализовал футболист "Урагана" выход один на один! Лучший наш шанс в этой игре! Убирал Даниил мяч под левую ногу, но вратаря не перехитрил!
|11
|Эстебан на правом фланге спиной к воротам раскачал оппонента и бил метров с пяти - Цыпун тащит!
|10
|Увы, пропускаем. Казалось, отбились мы от ещё одной атаки испанцев, но тут же последовал контрпрессинг от "Фурии Рохи", отбор мяча и свободный Серхио Лосано на левом краю площадки. 1:0. Мы проигрываем.
|10
|Давненько наши не угрожали воротам хозяев. Пока приходится больше работать на своей половине площадки.
|8
|Антонио красиво ушёл от двоих по левому флангу, но дуэль нашему вратарю проиграл.
|8
|Коварно Антонио стрелял с острого угла с правого края под ближнюю стойку, но Цыпун был готов.
|7
|Сирый! Принял на себя прострел или даже удар с острого угла по воротам украинской сборной! Горячо было только что возле наших ворот!
|7
|Ох, жёсткое столкновение голкипера Эрреро и нашего пятого номера Лебедя. В борьбе за заброс из украинской половины поля не увидели соперники друг друга. К счастью, без серьёзных травм.
|4
|Какой хороший у нас момент! Радевич с двумя защитниками на спине нашёл возможность для удара метров с девяти, но голкипер испанской команды парировал. Тут же с подбора стрелял Микитюк, однако метров с одиннадцати пробил выше!
|4
|Два подряд угловых на ворота хозяев, но, увы, мы их до ударов довести не смогли.
|3
|Достаточно активное начало матча. Наши ребята принимают условия игры соперника. Белоцерковец на атаки испанцев отвечает своим ударом со средней дистанции - голкипер хозяев среагировал.
|1
|Матч начался! Наши ребята первыми начинают с центра площадки.
|Цыпун (в), Лебидь, Сирый, Абакшин, Журба - это наша стартовая пятёрка на игру.
|Команды уже появились на паркете. Звучат гимны стран. Наши ребята сегодня сыграют в жёлтой форме, хозяева - в красной.
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