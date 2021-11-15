Украина проигрывает в первом спарринге Испании. Как это было

Полезный матч для нашей команды. Увидели те проблемы, которые есть в нашей игре: игра на дальней штанге, с пятым полевым и так далее. Ясно, что до завтра - когда состоится второй спарринг против испанцев - всё не исправишь. Но главное, чтобы все шероховатости свести к нулю к моменту старта Евро-2022.

FT Едва не зашёл четвёртый мяч в пустые украинские ворота уже под звуки сирены, но удар испанцев со своей половины площадки цель не нашёл. Матч окончен.

40 Охх. Теперь уже Корсун пятый полевой, и именно его вывели на ворота под острым углом слева, но переиграть вратаря Игорь не смог!

39 Цыпун вышел далеко из ворот, а Лосано пробил прямо в лицо нашему голкиперу! Но "точку" пришлось перебивать, и со второй попытки Серхио забил ударом в левую "девятку". 3:0 на табло.

39 Эстебан нашёл фол на себе. Это шестой командный для Украины и дабл-пенальти для Испании.

39 За всё время игры с пятым полевым мы ни разу лишнего не разыграли, а только дважды били издали. Выстрел Лебидя был заблокирован, а Педяш пробил выше.

37 Мы продолжаем в атаке играть в пять полевых. Но теперь "вратарь-мотала" - Сергей Журба.

36 Радевич совершил детский фол, толкнув соперника на испанской половине площадки. Это пятый фол для украинской сборной.

35 Наши ребята вышли из-под прессинга наконец-то, Белоцерковец с правого края штрафной уже с протяжкой ноги пытался пробить, но его удар заблокировали. Наша команда сейчас играет без вратаря. Корсун вышел пятым полевым.

34 Был у нас шанс для контратаки, но очень сумбурно её разыгрывали наши ребята. Абакшин, правда, смог сам себя вывести на удар перед линией штрафной, однако пробить ему уже не дали.

34 Фаренюк только с фолом остановил Сесилио в центре площадки и получил за это жёлтую.

33 Райя здорово обострял правым флангом и стрелял по диагонали в левый нижний угол, но в створ не попал.

31 Три в одного вываливались испанцы, но перемудрили с розыгрышем. Солано получил пас от Сесилио и решил отдать назад передачу к пустовавшему углу ворот, но его партнёр уже выключился из эпизода.

31 Успокоилась игра и идёт между штрафными площадками команд. Без угроз воротам одних и других.

29 Абакшин падал в штрафной Испании после контакта, но пенальти не дождался. Испанские арбитры показали, что нужно продолжать играть, и были правы.

28 Уф. Кажется, Лебедь отдавал проникающую передачу, но мяч после рикошета едва не залетел в испанские ворота.

27 Педяш продолжает хромать и идёт вдоль линии за пределами площадки. Похоже, как минимум на сегодня универсала "ХИТ" мы потеряли.

26 Педяш только при помощи нашего доктора покинул площадку. Перед этим он неплохо стрелял низом с дальней дистанции, но голкипер хозяев справился. Надеемся, Александр сможет продолжить игру.

25 Эстебан метров с десяти стрелял - Цыпун тащит!

24 Ах, мяч удачно отскочил к Белоцерковцу, который остался один перед вратарём. Решил перебрасывать универсал "Продэксима" вратаря, но в створ не попал.

23 Ещё один быстрый выпад от "Фурии". Сесилио с левого края площадки сбрасывал мяч на противоположный фланг на Адольфо, тот пробил в касание выше.

23 Райя за срыв атаки получил жёлтую. Второе предупреждение у хозяев сегодня. У нас пока ноль.

22 Очень неудачно мы разыграли аут, Сесилио перехватил мяч у Педяша и от центральной линии выбегал один на один, но не реализовал "буллит"!

21 Очень быстро пропускаем. Сесилио сделал разрезную передачу на Адольфо к правой штанге, Цыпун не успел мяч перехвать, а перед восьмёркой испанцев уже остался пустой угол ворот.