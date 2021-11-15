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Украина проводит спарринг с лучшей сборной Европы. Текстовая трансляция матча Испания - Украина

Футзал
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Смотрим на нашу команду на фоне одного из фаворитов будущего Евро

Украина проводит спарринг с лучшей сборной Европы. Текстовая трансляция матча Испания - Украина

Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL / Автор неизвестен

Артем Бабич Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по футзалу 15 и 16 ноября проведёт две контрольных игры со сборной Испании. На данный момент наш соперник занимает первую строчку в рейтинге европейских сборных УЕФА. Любопытно, что украинская команда в этом же рейтинге занимает только десятую позицию. Оба спарринга пройдут в рамках подготовки обеих сборных к чемпионату Европы 2022, который стартует уже в январе в Нидерландах.

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Следите за первым спаррингом Испания - Украина прямо в этой новости ниже в онлайне от UA-Футбол. Старт встречи запланирован в 19:00. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Испания - Украина 0:0
Голы: ___

Второй тайм

Минута Событие

Первый тайм

Минута Событие

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В статье: сборная Украины по футзалу сборная Испании по футзалу
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