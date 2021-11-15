Футзал. Сборная Украины в товарищеском матче разгромно уступила Испании

Сборная Украины по футзалу в Логроньо провела свой первый из двух товарищеских поединков против сборной Испании.

Испанцы, хоть и условно кризисные, считались фаворитом матча и свой статус подтвердили.

Нельзя сказать, что сборная Украины была на фоне испанцев так уж плоха, но просто наши футзалисты больше нервничал, больше ошибалась как в обороне, так и в атаке, и поэтому при такой игре рассчитывать на результат сложно.

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Испанцы забили по голу в каждом из таймов, а последний добавили с дабл-пенальти в самой концовке матча после того как наша команда нахватала 5 фолов. 3:0 для Испании без особых проблем.

Завтра команды сыграют между собой второй товарняк, и будем надеяться, наши футболисты смогут успокоиться, настроиться, и наиграть хотя бы на пару забитых голов. Ведь сегодняшняя игра не была безнадежной.

Испания – Украина 3:0

Голы: Лозано (10, 29), Адольфо (21)

Испания: Эрреро, Плана, Ортис, Лозано, Рауль Гомес, Мелладо, Сесилио, Катела, Перес, Эстебан, Райа, Солано, Адольфо, Борха Диас.

Украина: Ципун, Малышко, Белоцерковец, Микитюк, Корсун, Педяш, Журба, Лебедь, Серый, Абакшин, Фаренюк, Радевич, Савенко.