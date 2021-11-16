Украина играет второй спарринг с Испанией. Текстовая трансляция матча

Сборная Украины по футзалу в среду, 16 ноября, сыграет второй контрольный матч во время текущей международной паузы. Соперником нашей команды, как и вчера, станет испанская команда. Напомним, что во вторник подопечные Александра Косенко уступили со счётом 0:3. Добавим также, что эта игра проходит в рамках подготовки обоих соперников к Евро-2022, финальная часть которого запланирована уже на январь.

Следите за игрой Испания - Украина в текстовой трансляции от UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию. Начало игры запланировано на 19:30.



Товарищеский матч



Испания – Украина – 3:0 (1:0)

Предупреждения: Журба, 28



Испания: Хесус Эрреро (Дидак Плана, 21) – Хосе Райя, Борха Диаз, Адольфо Фернандез, Сесилио Моралес – Карлос Ортиз (к), Серхио Лозано, Рауль Гомез, Мелладо – Хавьер Солано, Антонио Перес, Катела, Эстебан.

Украина: Кирилл Цыпун (к) – Виталий Радевич, Сергей Малышко, Игорь Корсун, Николай Белоцерковец – Николай Микитюк, Евгений Серый, Сергей Журба, Ярослав Лебедь – Александр Педяш, Артем Фаренюк, Даниил Абакшин – Юрий Савенко.



Арбитр: Альберто Сарабия.

Испания - Украина 3:0 (1:0)

Голы: Борха Диас, 4, Серхио Лозано, 21, Сесилио Моралес, 26

Второй тайм

Минута Событие 28 Журба борцовским приемом отправил на паркет Солано на левом фланге обороны. Предупреждение. 27 В руку Белоцерковцу мяч попал при попытке соперника пройти левым флангом. 27 Плана парировал у дальней штанги удар от Корсуна с правого фланга! 26 ГОЛ! Сесилио Моралес завершил в одно касание передачу с правого фланга от Адольфо на дальнюю штангу. 25 Райя с острого угла на левом фланге замыка передачу на ход от Адольфо, но Савенко закрыл собой ворота! 23 Много потерь мяча под прессингом от нашей команды. 22 Фол от Малышко на левом фланге обороны. 21 ГОЛ! Серхио Лозано подправил отскок мяча от блокированного удара с правого фланга мимо Савенко. Второй тайм начался!

Испанцы переиграли нашу команду практически по всем статьям в первой половине матча, пусть и счет выглядит достаточно скромным перед перерывом. У Украины были редкие шансы к тому, чтобы отыграться, но с точностью в завершении было явно не все в порядке. Концовку первой половины мы проводили при пяти фолах, поэтому разбежаться особо шансов не было.

Первый тайм