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Украина играет второй спарринг с Испанией. Текстовая трансляция матча

Футзал
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Будет ли реванш за вчерашнее поражение?

Украина играет второй спарринг с Испанией. Текстовая трансляция матча

Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL / Автор неизвестен

Ілля Береза Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по футзалу в среду, 16 ноября, сыграет второй контрольный матч во время текущей международной паузы. Соперником нашей команды, как и вчера, станет испанская команда. Напомним, что во вторник подопечные Александра Косенко уступили со счётом 0:3. Добавим также, что эта игра проходит в рамках подготовки обоих соперников к Евро-2022, финальная часть которого запланирована уже на январь.

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Следите за игрой Испания - Украина в текстовой трансляции от UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию. Начало игры запланировано на 19:30.

Товарищеский матч

Испания – Украина – 3:0 (1:0)

Предупреждения: Журба, 28

Испания: Хесус Эрреро (Дидак Плана, 21) – Хосе Райя, Борха Диаз, Адольфо Фернандез, Сесилио Моралес – Карлос Ортиз (к), Серхио Лозано, Рауль Гомез, Мелладо – Хавьер Солано, Антонио Перес, Катела, Эстебан.

Украина: Кирилл Цыпун (к) – Виталий Радевич, Сергей Малышко, Игорь Корсун, Николай Белоцерковец – Николай Микитюк, Евгений Серый, Сергей Журба, Ярослав Лебедь – Александр Педяш, Артем Фаренюк, Даниил Абакшин – Юрий Савенко.

Арбитр: Альберто Сарабия.

Испания - Украина 3:0 (1:0)
Голы: Борха Диас, 4, Серхио Лозано, 21, Сесилио Моралес, 26

Второй тайм

Минута Событие
28 Журба борцовским приемом отправил на паркет Солано на левом фланге обороны. Предупреждение.
27 В руку Белоцерковцу мяч попал при попытке соперника пройти левым флангом.
27 Плана парировал у дальней штанги удар от Корсуна с правого фланга!
26 ГОЛ! Сесилио Моралес завершил в одно касание передачу с правого фланга от Адольфо на дальнюю штангу.
25 Райя с острого угла на левом фланге замыка передачу на ход от Адольфо, но Савенко закрыл собой ворота!
23 Много потерь мяча под прессингом от нашей команды.
22 Фол от Малышко на левом фланге обороны.
21 ГОЛ! Серхио Лозано подправил отскок мяча от блокированного удара с правого фланга мимо Савенко.
Второй тайм начался!

Испанцы переиграли нашу команду практически по всем статьям в первой половине матча, пусть и счет выглядит достаточно скромным перед перерывом. У Украины были редкие шансы к тому, чтобы отыграться, но с точностью в завершении было явно не все в порядке. Концовку первой половины мы проводили при пяти фолах, поэтому разбежаться особо шансов не было.

Первый тайм

Минута Событие
Первый тайм окончен!
20 Савенко вытащил удар с левого фланга от Гомеса в дальнюю девятку!
20 Микитюк завершил выпад на левый фланг неточным ударом верхом в ближний угол.
19 Испанцы плотно поджали наших в обороне.
18 Микитюк блокировал удар Кателы с розыгрыша штрафного.
17 Таймаут взяли испанцы. Фолы 3:5.
16 Штанга! Серый пробил с правого фланга, голкипер парировал прямиком на ногу Фаренюка, но тот отправил мяч в бижний к нему каркас!
16 Катела перехватил мяч у наших ворот на левом фланге, но затем выстрелил мимо ближней штанги!
15 Радевич вырвался в контратаку по правому флангу, но Эрреро затем парировал его удар с острого угла.
15 Тяжело дается выход из-под прессинга, в какой бы четверке не выступали.
14 Солано у дальней штанги не сумел укротить резкий пас партнера с левого фланга.
13 Сесило оторвался от опекуна на правом фланге, но пробил мимо ближней штанги.
12 Поджали прессингом Лебедя у своих ворот, но Цыпун подстраховал.
11 Радевич потерял мяч у центральной линии, но Борха завершил контратаку на левый фланг ударом мимо дальней штанги.
10 Эстебан сбил Корсуна у центральной линии при нашей контратаке.
10 Малышко сбил Эстебана на левом фланге обороны.
9 Фол от Рауля на Малышко в центре поля.
9 Фаренюк стрелял с левого фланга на дальнюю, но Педяш не успел замкнуть!
9 Блокирована попытка дальнего удара от Педяша из центрального круга.
8 Ортиз с носка поливал с левого фланга ворота, но Савенко и тут парировал!
7 Савенко парировал попытку удара Катело с правого фланга в дальний угол!
7 Корсуну покатили дальний штрафной с правого фланга, но он сходу запустил мяч выше ворот.
6 Корсун в центральном круге сбил Лозано.
5 Радевич не смог в левом кармане пробросить мяч между ног сопернику.
5 Серый в центре поля сфолил против Лозано.
5 Цыпун парировал удар низом в контратаке с левого фланга от Солано!
5 Удар от Серого с правого фланга прошел также над воротами.
4 ГОЛ! Адольфо запустил Борху передачей верхом по правому флангу, после чего тот пробил Цыпуна с близкой дистанции.
4 На Фаренюка записали наш первый фол сегодня.
3 Серый с розыгрыша аута на левом фланге пробил сходу, но запустил мяч выше ворот.
2 Белоцерковец чуть не срезал в свои ворота передачу на дальнюю штангу для Адольфо!
1 Выдержали стартовый натиск соперников, и теперь подумываем над своими розыгрышами.
Матч начался!

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В статье: сборная Украины по футзалу сборная Испании по футзалу
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