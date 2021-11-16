Украина играет второй спарринг с Испанией. Текстовая трансляция матча
Будет ли реванш за вчерашнее поражение?
Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL / Автор неизвестен
Сборная Украины по футзалу в среду, 16 ноября, сыграет второй контрольный матч во время текущей международной паузы. Соперником нашей команды, как и вчера, станет испанская команда. Напомним, что во вторник подопечные Александра Косенко уступили со счётом 0:3. Добавим также, что эта игра проходит в рамках подготовки обоих соперников к Евро-2022, финальная часть которого запланирована уже на январь.
Следите за игрой Испания - Украина в текстовой трансляции от UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию. Начало игры запланировано на 19:30.
Товарищеский матч
Испания – Украина – 3:0 (1:0)
Предупреждения: Журба, 28
Испания: Хесус Эрреро (Дидак Плана, 21) – Хосе Райя, Борха Диаз, Адольфо Фернандез, Сесилио Моралес – Карлос Ортиз (к), Серхио Лозано, Рауль Гомез, Мелладо – Хавьер Солано, Антонио Перес, Катела, Эстебан.
Украина: Кирилл Цыпун (к) – Виталий Радевич, Сергей Малышко, Игорь Корсун, Николай Белоцерковец – Николай Микитюк, Евгений Серый, Сергей Журба, Ярослав Лебедь – Александр Педяш, Артем Фаренюк, Даниил Абакшин – Юрий Савенко.
Арбитр: Альберто Сарабия.
Испания - Украина 3:0 (1:0)
Голы: Борха Диас, 4, Серхио Лозано, 21, Сесилио Моралес, 26
Второй тайм
|Минута
|Событие
|28
|Журба борцовским приемом отправил на паркет Солано на левом фланге обороны. Предупреждение.
|27
|В руку Белоцерковцу мяч попал при попытке соперника пройти левым флангом.
|27
|Плана парировал у дальней штанги удар от Корсуна с правого фланга!
|26
|ГОЛ! Сесилио Моралес завершил в одно касание передачу с правого фланга от Адольфо на дальнюю штангу.
|25
|Райя с острого угла на левом фланге замыка передачу на ход от Адольфо, но Савенко закрыл собой ворота!
|23
|Много потерь мяча под прессингом от нашей команды.
|22
|Фол от Малышко на левом фланге обороны.
|21
|ГОЛ! Серхио Лозано подправил отскок мяча от блокированного удара с правого фланга мимо Савенко.
|Второй тайм начался!
Испанцы переиграли нашу команду практически по всем статьям в первой половине матча, пусть и счет выглядит достаточно скромным перед перерывом. У Украины были редкие шансы к тому, чтобы отыграться, но с точностью в завершении было явно не все в порядке. Концовку первой половины мы проводили при пяти фолах, поэтому разбежаться особо шансов не было.
Первый тайм
|Минута
|Событие
|Первый тайм окончен!
|20
|Савенко вытащил удар с левого фланга от Гомеса в дальнюю девятку!
|20
|Микитюк завершил выпад на левый фланг неточным ударом верхом в ближний угол.
|19
|Испанцы плотно поджали наших в обороне.
|18
|Микитюк блокировал удар Кателы с розыгрыша штрафного.
|17
|Таймаут взяли испанцы. Фолы 3:5.
|16
|Штанга! Серый пробил с правого фланга, голкипер парировал прямиком на ногу Фаренюка, но тот отправил мяч в бижний к нему каркас!
|16
|Катела перехватил мяч у наших ворот на левом фланге, но затем выстрелил мимо ближней штанги!
|15
|Радевич вырвался в контратаку по правому флангу, но Эрреро затем парировал его удар с острого угла.
|15
|Тяжело дается выход из-под прессинга, в какой бы четверке не выступали.
|14
|Солано у дальней штанги не сумел укротить резкий пас партнера с левого фланга.
|13
|Сесило оторвался от опекуна на правом фланге, но пробил мимо ближней штанги.
|12
|Поджали прессингом Лебедя у своих ворот, но Цыпун подстраховал.
|11
|Радевич потерял мяч у центральной линии, но Борха завершил контратаку на левый фланг ударом мимо дальней штанги.
|10
|Эстебан сбил Корсуна у центральной линии при нашей контратаке.
|10
|Малышко сбил Эстебана на левом фланге обороны.
|9
|Фол от Рауля на Малышко в центре поля.
|9
|Фаренюк стрелял с левого фланга на дальнюю, но Педяш не успел замкнуть!
|9
|Блокирована попытка дальнего удара от Педяша из центрального круга.
|8
|Ортиз с носка поливал с левого фланга ворота, но Савенко и тут парировал!
|7
|Савенко парировал попытку удара Катело с правого фланга в дальний угол!
|7
|Корсуну покатили дальний штрафной с правого фланга, но он сходу запустил мяч выше ворот.
|6
|Корсун в центральном круге сбил Лозано.
|5
|Радевич не смог в левом кармане пробросить мяч между ног сопернику.
|5
|Серый в центре поля сфолил против Лозано.
|5
|Цыпун парировал удар низом в контратаке с левого фланга от Солано!
|5
|Удар от Серого с правого фланга прошел также над воротами.
|4
|ГОЛ! Адольфо запустил Борху передачей верхом по правому флангу, после чего тот пробил Цыпуна с близкой дистанции.
|4
|На Фаренюка записали наш первый фол сегодня.
|3
|Серый с розыгрыша аута на левом фланге пробил сходу, но запустил мяч выше ворот.
|2
|Белоцерковец чуть не срезал в свои ворота передачу на дальнюю штангу для Адольфо!
|1
|Выдержали стартовый натиск соперников, и теперь подумываем над своими розыгрышами.
|Матч начался!
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