Украина во второй раз проигрывает Испании. Как это было

Сборная Украины по футзалу в среду, 16 ноября, сыграет второй контрольный матч во время текущей международной паузы. Соперником нашей команды, как и вчера, станет испанская команда. Напомним, что во вторник подопечные Александра Косенко уступили со счётом 0:3. Добавим также, что эта игра проходит в рамках подготовки обоих соперников к Евро-2022, финальная часть которого запланирована уже на январь.

Следите за игрой Испания - Украина в текстовой трансляции от UA-Футбол прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию. Начало игры запланировано на 19:30.



Товарищеский матч



Испания – Украина – 3:0 (1:0)

Предупреждения: Эстебан, 37 – Журба, 28,



Испания: Хесус Эрреро (Дидак Плана, 21) – Хосе Райя, Борха Диаз, Адольфо Фернандез, Сесилио Моралес – Карлос Ортиз (к), Серхио Лозано, Рауль Гомез, Мелладо – Хавьер Солано, Антонио Перес, Катела, Эстебан.

Украина: Кирилл Цыпун (к) – Виталий Радевич, Сергей Малышко, Игорь Корсун, Николай Белоцерковец – Николай Микитюк, Евгений Серый, Сергей Журба, Ярослав Лебедь – Александр Педяш, Артем Фаренюк, Даниил Абакшин – Юрий Савенко.



Арбитр: Альберто Сарабия.

Испания - Украина 3:0 (1:0)

Голы: Борха Диас, 4, Серхио Лозано, 21, Сесилио Моралес, 26

Во второй половине матча чуда не случилось. Украина быстро пропустила второй мяч, и так и не смогла полноценно наладить переход от оброны к атаке. Безусловно, моментов у наших парней было даже больше, чем за весь прошлый поединок, однако реализация также подкачала. В итоге, пропустили третий, и на том завершили.

Второй тайм

Минута Событие Матч завершен! 39 Удар от Серого с левого фланга прошел над воротами. 38 Плана сумел парировать удар от Белоцерковца в контратаке через центральную зону! 38 Пятый фол на чужой половине блоком против Сесилио заработал Микитюк. 37 Эстебан толкнул в спину Абакишна в центральном круге. 37 Удар от Микитюка с правого фланга принял на себя Сесилио. 36 Фол от Сесилио против Журбы на нашей половине. 35 Безумно долго пытались убрать воду с паркета, и, кажется, потратили все полотенца в зале. 34 Какая-то посторонняя жидкость разлилась у нашей скамейки. 33 Малышко успел подстраховать выносом от выхода один на один для Сесилио. 32 Белоцерковец удачно раскрутился на левом фланге, но пробить мимо Планы так и не сумел. 31 Четыре фола у нас уже. 30 Радевич не смог попасть в ворота перебросом в контратаке через левый фланг! 29 Ортиз наносил удар с левого фланга, однако мяч был блокирован. 28 Журба борцовским приемом отправил на паркет Солано на левом фланге обороны. Предупреждение. 27 В руку Белоцерковцу мяч попал при попытке соперника пройти левым флангом. 27 Плана парировал у дальней штанги удар от Корсуна с правого фланга! 26 ГОЛ! Сесилио Моралес завершил в одно касание передачу с правого фланга от Адольфо на дальнюю штангу. 25 Райя с острого угла на левом фланге замыка передачу на ход от Адольфо, но Савенко закрыл собой ворота! 23 Много потерь мяча под прессингом от нашей команды. 22 Фол от Малышко на левом фланге обороны. 21 ГОЛ! Серхио Лозано подправил отскок мяча от блокированного удара с правого фланга мимо Савенко. Второй тайм начался!

Испанцы переиграли нашу команду практически по всем статьям в первой половине матча, пусть и счет выглядит достаточно скромным перед перерывом. У Украины были редкие шансы к тому, чтобы отыграться, но с точностью в завершении было явно не все в порядке. Концовку первой половины мы проводили при пяти фолах, поэтому разбежаться особо шансов не было.

Первый тайм