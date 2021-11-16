Два раза по 0:3. Сборная Украины по футзалу снова без шансов проиграла Испании
В первом матче хоть выглядели лучше
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Сборная Украины по футзалу на выезде провела свой второй товарищеский матч против Испании.
После
Наша команда снова проиграла со счетом 0:3, причем смотрелась похуже, чем в первом матче.
Испанцы забили уже на 4-й минуте. И хоть этот результат остался до конца первого тайма, особой контригры у подопечных Косенко не наблюдалось.
Второй тайм для испанцев превратился в сугубо товарищеский - хозяева играли не особо напрягаясь, а вот украинцы при эпизодических взрывах так никаких контраргументов не нашли.
0:3 и 0:3 в двух матчах. Конечно, соперник фаворитичен, но выжимать из таких матчей нужно больше.
Испания – Украина – 3:0
Голы: Борха (4), Лозано (21), Сесилио (26)
Испания: Эрреро, Плана, Ортис, Лозано, Рауль Гомес, Мелладо, Сесилио, Катела, Перес, Эстебан, Райа, Солано, Адольфо, Борха Диас.
Украина: Савенко, Малышко, Белоцерковец, Микитюк, Корсун, Педяш, Журба, Лебедь, Серый, Абакшин, Фаренюк, Радевич, Ципун.
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