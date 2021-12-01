Ураган одержал невероятную победу над вице-чемпионом Испании. Как это было

В среду, 1 декабря, ивано-франковский "Ураган" стартует в Элит-раунде Лиги чемпионов по футзалу. Первым соперником нашей команды станет вице-чемпион Испании, "Леванте", который, впрочем, в данном сезоне выступает не лучшим образом. После девяти туров текущего чемпионата страны коллектив из Валенсии занимает только десятую строчку среди шестнадцати команд Национальной лиги Испании. "Ураган" после двенадцати туров третий после двенадцати туров украинской Экстра-лиги. Напомним также, что из четырёх команд группы ("Ураган", "Леванте", "Бенфика", "Халадаш") только одна выйдет в Финал четырёх.

Матч "Леванте" - "Ураган" состоится 1 декабря на 24-тысячной арене "Pavilhão Fidelidade". Старт встречи в 19:00 по Киеву. Следите за игрой прямо в этой новости ниже в онлайне от UA-Футбол.

Леванте: Феде — Реша, Ривильос, Амессуд, Педрито — Берга, Да Силва, Усин, Тольра, Лемос, Кардозо, Серрано, Каталан, Лаго.

Ураган: Колток — Н. Грицина, Радевич, Кордоба, Фаренюк — Левандивский, Коваль, Шеремета, Завертаный, Швед, М. Грицина, Масевич, Абакшин.

"Леванте" (Валенсия, Испания) - "Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) 3:5

Голы: Тольра, 11, Тольра, 23, Да Силва, 30 – Коваль, 13, 36, Абакшин, 16, 37, Фаренюк, 38

Предупреждения: Кардозо, 5, Педрито, 27 – Колток, 11

Второй тайм

Время Событие Очень непростой ход второго тайма, в котором Ураган уступал по счету вновь, сумели переломить за счет характера. Два точных удара оказались испанцам уже не под силу перебить, поэтому мы празднуем заслуженную победу. Завтра — Бенфика. Матч завершен! 40 Николай Грицина пробил мимо левой штанги пустых ворот со своей половины. 39 Лупим по пустым воротам откуда ни попадя, но испанцы успевают блокировать. 38 ГОЛ! Фаренюк ударом головой по пустым воротам с предельно острого угла на левом фланге завершил дальний заброс! 38 Колток сумел парировать удар под ближнюю штангу от Серрано с левого фланга с носка! 37 Коваль с левого фланга исполнял прострел на дальнюю, но Абакшин не успел замкнуть. 37 Испанцы играют в пять полевых. Нужно наказывать! 37 ГОЛ! Безумный отбор от Михаила Грицины на правом фланге атаки, перекат, пас на Абакшина по диагонали, а тот пробил по ушам голкиперу! 36 ГОЛ! Коваль сумел угнаться за передачей на правый фланг от партнера, и уже в падении пробил с острого угла между ног голкиперу! 35 Абакшин с отбором атаковал соперника на правом фланге, после чего бил в ближний, однако голкипер парировал. 35 Швед не смог дальним ударом с левого фланга попасть в створ ворот. 34 Абакшин дотащил мяч прямиком к Феде через правый фланг, но пробить или прострелить не успел. 33 Педрито замыкал головой заброс из глубины паркета, но пробил в руки голкиперу. 32 А теперь и у соперников уже четыре фола! Педрито сбил Шведа на приеме мяча. 31 У нас четыре фола – это очень тревожно. 30 Гол. Пропустили простой пас через центр на Да Силву, а он дал черпак над голкипером. 29 Вяжем испанцев в борьбе в центре поля. 28 Радевич на правом фланге обороны был расшатан до фола против Педрито. 27 Педрито дали желтую за фол на левом фланге против Кордобы. 26 Штанга! Коваль нанес удар с левого фланга, после розыгрыша аута, но попал в дальний каркас ворот! 25 Ривильос в касание наносил удар с левого фланга, но Колток успел сомкнуть ноги! 24 Радевич заработал штрафной на левом фланге в борьбе против Кардозо. 23 Гол. Тольра нанес прицельный удар низом в правый угол, а Колток, кажется, потерял ворота. 22 Испанцы обрезались на своей половине, но пас Михаила Грицины на левый фланг Абакшин так и не остановил! 21 Феде решил от своих ворот пробить по нашим, но Колток забрал в руки. Второй тайм начался!

В первой половине матча необходимо отметить классный финишинг своих атак в исполнении украинской команд. Да, у нее не было премущество по владению мячом, а под перерыв пришлось играть с пятью фолами на грани фатальной ошибки. Однако, волевому камбэку это не помешало. Испанцы создали много моментов у наших ворот, но голкипер Колток справился практически со всеми ними. Есть задатки для того, чтобы дожимать во второй половине, но в защите все равно стоит играть повнимательнее.

Первый тайм