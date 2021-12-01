Ураган одержал невероятную победу над вице-чемпионом Испании. Как это было
Верим в нашу команду!
Фото: facebook.com/fcuragan / Автор невідомий
В среду, 1 декабря, ивано-франковский "Ураган" стартует в Элит-раунде Лиги чемпионов по футзалу. Первым соперником нашей команды станет вице-чемпион Испании, "Леванте", который, впрочем, в данном сезоне выступает не лучшим образом. После девяти туров текущего чемпионата страны коллектив из Валенсии занимает только десятую строчку среди шестнадцати команд Национальной лиги Испании. "Ураган" после двенадцати туров третий после двенадцати туров украинской Экстра-лиги. Напомним также, что из четырёх команд группы ("Ураган", "Леванте", "Бенфика", "Халадаш") только одна выйдет в Финал четырёх.
Матч "Леванте" - "Ураган" состоится 1 декабря на 24-тысячной арене "Pavilhão Fidelidade". Старт встречи в 19:00 по Киеву. Следите за игрой прямо в этой новости ниже в онлайне от UA-Футбол.
Леванте: Феде — Реша, Ривильос, Амессуд, Педрито — Берга, Да Силва, Усин, Тольра, Лемос, Кардозо, Серрано, Каталан, Лаго.
Ураган: Колток — Н. Грицина, Радевич, Кордоба, Фаренюк — Левандивский, Коваль, Шеремета, Завертаный, Швед, М. Грицина, Масевич, Абакшин.
"Леванте" (Валенсия, Испания) - "Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) 3:5
Голы: Тольра, 11, Тольра, 23, Да Силва, 30 – Коваль, 13, 36, Абакшин, 16, 37, Фаренюк, 38
Предупреждения: Кардозо, 5, Педрито, 27 – Колток, 11
Второй тайм
|Время
|Событие
|Очень непростой ход второго тайма, в котором Ураган уступал по счету вновь, сумели переломить за счет характера. Два точных удара оказались испанцам уже не под силу перебить, поэтому мы празднуем заслуженную победу. Завтра — Бенфика.
|Матч завершен!
|40
|Николай Грицина пробил мимо левой штанги пустых ворот со своей половины.
|39
|Лупим по пустым воротам откуда ни попадя, но испанцы успевают блокировать.
|38
|ГОЛ! Фаренюк ударом головой по пустым воротам с предельно острого угла на левом фланге завершил дальний заброс!
|38
|Колток сумел парировать удар под ближнюю штангу от Серрано с левого фланга с носка!
|37
|Коваль с левого фланга исполнял прострел на дальнюю, но Абакшин не успел замкнуть.
|37
|Испанцы играют в пять полевых. Нужно наказывать!
|37
|ГОЛ! Безумный отбор от Михаила Грицины на правом фланге атаки, перекат, пас на Абакшина по диагонали, а тот пробил по ушам голкиперу!
|36
|ГОЛ! Коваль сумел угнаться за передачей на правый фланг от партнера, и уже в падении пробил с острого угла между ног голкиперу!
|35
|Абакшин с отбором атаковал соперника на правом фланге, после чего бил в ближний, однако голкипер парировал.
|35
|Швед не смог дальним ударом с левого фланга попасть в створ ворот.
|34
|Абакшин дотащил мяч прямиком к Феде через правый фланг, но пробить или прострелить не успел.
|33
|Педрито замыкал головой заброс из глубины паркета, но пробил в руки голкиперу.
|32
|А теперь и у соперников уже четыре фола! Педрито сбил Шведа на приеме мяча.
|31
|У нас четыре фола – это очень тревожно.
|30
|Гол. Пропустили простой пас через центр на Да Силву, а он дал черпак над голкипером.
|29
|Вяжем испанцев в борьбе в центре поля.
|28
|Радевич на правом фланге обороны был расшатан до фола против Педрито.
|27
|Педрито дали желтую за фол на левом фланге против Кордобы.
|26
|Штанга! Коваль нанес удар с левого фланга, после розыгрыша аута, но попал в дальний каркас ворот!
|25
|Ривильос в касание наносил удар с левого фланга, но Колток успел сомкнуть ноги!
|24
|Радевич заработал штрафной на левом фланге в борьбе против Кардозо.
|23
|Гол. Тольра нанес прицельный удар низом в правый угол, а Колток, кажется, потерял ворота.
|22
|Испанцы обрезались на своей половине, но пас Михаила Грицины на левый фланг Абакшин так и не остановил!
|21
|Феде решил от своих ворот пробить по нашим, но Колток забрал в руки.
|Второй тайм начался!
В первой половине матча необходимо отметить классный финишинг своих атак в исполнении украинской команд. Да, у нее не было премущество по владению мячом, а под перерыв пришлось играть с пятью фолами на грани фатальной ошибки. Однако, волевому камбэку это не помешало. Испанцы создали много моментов у наших ворот, но голкипер Колток справился практически со всеми ними. Есть задатки для того, чтобы дожимать во второй половине, но в защите все равно стоит играть повнимательнее.
Первый тайм
|Время
|Событие
|Первый тайм окончен!
|20
|Ривильос с правого фланга исполнил пас на дальнюю, но Радевич снял с ноги у Рафы этот мяч!
|20
|Пять фолов у наших. Надо успокоиться.
|19
|Швед на правом фланге атаки подцепил ноги Ривильоса.
|18
|Фол Фаренюка против Реши на чужой половине.
|17
|Серрано с носка поливал ворота с правого фланга, но Колток парировал!
|16
|ГОЛ! Прострел Николая Грицина соперники зажевали, но Абакшин тут же с разворота пробил в дальний!
|15
|Неуверенный прострел Радевича с левого фланга отправился к голкиперу.
|14
|Перехвачен прострел с правого фланга от Фаренюка.
|13
|Николай Грицина сбил в центре поля Ривильоса.
|13
|ГОЛ! Коваль получил в центре штрафной передачу с левого фланга от Абакшина ушел под левую ногу, и пробил в дальний низом!
|11
|Колток в том же эпизоде отчаянно пытался сбит атаковавшего Грицину соперника подкатом, за что получил желтую.
|11
|Гол. Николай Грицина потерял мяч на левом фланге обороны, после чего Радевич не успел накрыть передачу под пустые ворота для Тольры.
|10
|Испанцы показывают фирменный контроль. Без моментов, пока что.
|9
|Колток перехватил попытку сыграть в стенку от Кардозо и Серрано в центре нашей штрафной.
|8
|Усин сбил Коваля на правом фланге обороны.
|8
|Фол от Михаила Грицины на левом фланге обороны против Ривильоса.
|7
|Колток! Отражен удар Ривильоса с левого фланга с близкой дистанции!
|6
|Дальний удар Абакшина с левого фланга пошел над воротами.
|5
|Кардозо врезал по лицу Радевичу на правом фланге нашей атаки отмашкой. Желтая.
|5
|Колток! Сумел парировать удар в завершении передачи на правый фланг от Кардозо!
|4
|Вкусный диагональный пас Михаила на правую штангу чужих ворот Швед так и не остановил!
|4
|Перехватил Михаил Грицина мяч на левом фланге обороны, но тут же упустил его в аут.
|3
|Николай Грицина с Ковалем разыграли штрафной, но удар последнего был блокирован.
|3
|Абакшин сбит на левом фланге фолом Кардозо.
|2
|Кордоба качественно отыграл в отборе на правом фланге обороны в борьбе против Педрито.
|1
|Штанга! А ведь игра рукой же от Ривильоса, после прострела Фаренюка с левого фланга! Да, мяч улетел в ближний каркас ворот с рикошета, но ведь могло быть больше!
|1
|Ривильос исполнил дальний удар из центральной зоны, но Колток забрал мяч намертво.
|Матч начался!
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