Лобовая битва за выход в Финал четырёх. Текстовая трансляция матча ЛЧ Бенфика - Ураган

Ивано-франковский "Ураган" продолжает сражение в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу. Сегодня чемпиона Украины ожидает второй поединок в группе против главного фаворита нашего квартета: на паркет нужно будет выйти против чемпиона Португалии и хозяев арены "Pavilhão Fidelidade" - лиссабонской "Бенфики". Встреча начнётся в 22:30 по Киеву. Следить за игрой вы можете прямо в этой новости в текстовой трансляции ниже. Не забывайте временами обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию о поединке.

"Бенфика": Диего Ронкальо - Артур, Рафаэль Хенми, Нилсон Мигел, Жакаре.

Запасные: Мартим Фигейра, Андре Соуза (в), Силвестре, Робиньо, Чишкала, Тайеби, Бруно Синтра, Фитс.

"Ураган": Колток - Н.Грицина, Радевич, Кордоба, Фаренюк

Запасные: Левандивский, Коваль, Шеремета, Швед, М.Грицина, Масевич, Абакшин.

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) 2:0

Голы:

Второй тайм

Время Событие

Первый тайм