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Лобовая битва за выход в Финал четырёх. Текстовая трансляция матча ЛЧ Бенфика - Ураган

Футзал
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Нам нельзя проигрывать!

Лобовая битва за выход в Финал четырёх. Текстовая трансляция матча ЛЧ Бенфика - Ураган

Фото: facebook.com/fcuragan / Автор невідомий

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Ивано-франковский "Ураган" продолжает сражение в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу. Сегодня чемпиона Украины ожидает второй поединок в группе против главного фаворита нашего квартета: на паркет нужно будет выйти против чемпиона Португалии и хозяев арены "Pavilhão Fidelidade" - лиссабонской "Бенфики". Встреча начнётся в 22:30 по Киеву. Следить за игрой вы можете прямо в этой новости в текстовой трансляции ниже. Не забывайте временами обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию о поединке.

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"Бенфика": Диего Ронкальо - Артур, Рафаэль Хенми, Нилсон Мигел, Жакаре.

Запасные: Мартим Фигейра, Андре Соуза (в), Силвестре, Робиньо, Чишкала, Тайеби, Бруно Синтра, Фитс.

"Ураган": Колток - Н.Грицина, Радевич, Кордоба, Фаренюк

Запасные: Левандивский, Коваль, Шеремета, Швед, М.Грицина, Масевич, Абакшин.

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) 2:0
Голы:

Второй тайм

Время Событие

Первый тайм

Время Событие
5 И буквально в следующей атаке мы снова пропускаем. Жесуз обыграл защитника и пробил в угол.
5 Бенфика прогнозированно играет первым номером и хозяева забивают. Чишкала ударом в верхний угол огорчает Колтка.
4 Уже второй подряд удар от Артура, но снова уверенно сыграл Колток. Голкипер Бенфики пока без роботы.
3 Очень опасный прессинг от Бенфики. Наши не всегда успевают на подстраховку. Радует, что пока очень мало ударов в хозяев.
2 Игроки Бенфики добавляют в активности. Удар Артура парирует Колток. В нашей команды пока в атаке ничего не получается.
1 Первая минута прошла без опасных моментов. Хозяева контролируют мяч, но наши пока здорово играют в защите.
Матч начался!!! Болеем за наших

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В статье: Ураган (Ивано-Франковск) Лига чемпионов по футзалу
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