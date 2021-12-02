Лобовая битва за выход в Финал четырёх. Текстовая трансляция матча ЛЧ Бенфика - Ураган
Нам нельзя проигрывать!
Фото: facebook.com/fcuragan / Автор невідомий
Ивано-франковский "Ураган" продолжает сражение в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу. Сегодня чемпиона Украины ожидает второй поединок в группе против главного фаворита нашего квартета: на паркет нужно будет выйти против чемпиона Португалии и хозяев арены "Pavilhão Fidelidade" - лиссабонской "Бенфики". Встреча начнётся в 22:30 по Киеву. Следить за игрой вы можете прямо в этой новости в текстовой трансляции ниже. Не забывайте временами обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию о поединке.
"Бенфика": Диего Ронкальо - Артур, Рафаэль Хенми, Нилсон Мигел, Жакаре.
Запасные: Мартим Фигейра, Андре Соуза (в), Силвестре, Робиньо, Чишкала, Тайеби, Бруно Синтра, Фитс.
"Ураган": Колток - Н.Грицина, Радевич, Кордоба, Фаренюк
Запасные: Левандивский, Коваль, Шеремета, Швед, М.Грицина, Масевич, Абакшин.
"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) - "Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) 2:0
Голы:
Второй тайм
|Время
|Событие
Первый тайм
|Время
|Событие
|5
|И буквально в следующей атаке мы снова пропускаем. Жесуз обыграл защитника и пробил в угол.
|5
|Бенфика прогнозированно играет первым номером и хозяева забивают. Чишкала ударом в верхний угол огорчает Колтка.
|4
|Уже второй подряд удар от Артура, но снова уверенно сыграл Колток. Голкипер Бенфики пока без роботы.
|3
|Очень опасный прессинг от Бенфики. Наши не всегда успевают на подстраховку. Радует, что пока очень мало ударов в хозяев.
|2
|Игроки Бенфики добавляют в активности. Удар Артура парирует Колток. В нашей команды пока в атаке ничего не получается.
|1
|Первая минута прошла без опасных моментов. Хозяева контролируют мяч, но наши пока здорово играют в защите.
|Матч начался!!! Болеем за наших
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