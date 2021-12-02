Футзал. ЛЧ. Ураган без шансов проиграл Бенфике и потерял шансы на первое место в группе

Ивано-Франковский Ураган сыграл свой второй матч в группе элит-раунда Лиги чемпионов по футзалу.

После вчерашней победы над Леванте (5:3 ) сегодня чемпион Украины встретился с хозяевами паркета, потенциальными фаворитами не только группы, но и всего турнира – лиссабонской Бенфикой.

Откровенно говоря, учитывая статус соперника, перед данным матчем украинские болельщики больше надеялись на чудо, которого, которого, к сожалению, не произошло.

Бенфика фактически сразу же смяла гостей, прибрав инициативу и забила первый гол уже на 5-й минуте матча. Более того, после пропущенного Ураган сник, попал в состояние грогги, что привело к тому, что хозяева сразу же забили еще два.

3 гола за 3 минуты в первой половине первого тайма – на этом игру можно было считать сделанной. Отыграть такой гандикап у такого соперника нынешнему Урагану просто нереально.

После перерыва Бенфика несколько сбавила обороты, Ураган поиграл на атаку, даже выпуская еще в середине тайма, так как терять особо было нечего, пятого полевого, но забить так и не сумил.

Ну а Бенфика свой один гол еще забила, доведя счет до итогового 4:0.

Что же, как не обидно, но вполне прогнозируемый результат. Тягаться с элитой европейского футзала мы пока не можем.

В субботу Ураган проведет свой последний матч в группе - с венгерским Халадашем, при условии победы над которым украинская команда займет второе место в группе, и хоть и не выйдет в следующий, финальный раунд, но это, как кажется, будет считаться вполне неплохим результатом.

Бенфика – Ураган 4:0

Голы: Чишкала, 5, Жезуш, 6, 7, 32

Предупреждения: Швед, 31.

Бенфика: Диего Ронкальо, Артур, Рафаэл Хенми, Нилсон Мигел, Жакаре, Мартим Фигейра, Андре Соуза, Силвестре, Афонсу Жезуш, Робиньо, Чишкала, Тайеби, Бруно Синтра, Фитс.

Ураган: Колток, Н. Грицина, Радевич, Кордоба, Фаренюк, Левандивский, Коваль, Шеремета, Завертаный, Швед, М. Грицина, Масевич, Абакшин.