Футзал. Известен состав сборной Украины на матчи с Азербайджаном
Поединки состоятся 18-19 декабря
Фото прес-служби АФУ
В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2022 сборная Украины проведет два спарринга с Азербаджаном.
Наставник сине-желтых Александр Косенко объявил состав на эти поединки.
Вратари: Кирилл Цыпун, Юрий Савенко, Александр Сухов;
Полевые игроки: Сергей Малышко, Петр Шотурма, Михаил Зварич, Николай Белоцерковец, Игорь Корсун, Владимир Разуванов, Александр Педяш, Сергей Журба, Ярослав Лебедь, Евгений Серый, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич.
Поединки против сборной Азербайджана состоятся в Баку 18—19 декабря (начало обоих — в 16:00 по Киеву). Перед вылетом в Баку украинцы 13-16 декабря проведут учебно-тренировочный сбор в Черкассах.
Популярное сейчас
- Нападающий сборной Украины заинтересовал Барселону - СМИ
- "Любая команда, только не Мариуполь. Хотел во взрослый футбол". Большое интервью Ефима Конопли
- Главный талант Динамо прямо сейчас | Кто такой Самба Диалло?
- Ураган одержал невероятную победу над вице-чемпионом Испании. Как это было
- Love is... Цыганков поделился фото со своей очаровательной девушкой. ФОТО
- Король Нидерландов лично отвез Фейенорд в Прагу на матч Лиги конференций