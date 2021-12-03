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Футзал. Известен состав сборной Украины на матчи с Азербайджаном

Футзал
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Поединки состоятся 18-19 декабря

Футзал. Известен состав сборной Украины на матчи с Азербайджаном

Фото прес-служби АФУ

Новина українською

В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2022 сборная Украины проведет два спарринга с Азербаджаном.

Наставник сине-желтых Александр Косенко объявил состав на эти поединки.

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Вратари: Кирилл Цыпун, Юрий Савенко, Александр Сухов;

Полевые игроки: Сергей Малышко, Петр Шотурма, Михаил Зварич, Николай Белоцерковец, Игорь Корсун, Владимир Разуванов, Александр Педяш, Сергей Журба, Ярослав Лебедь, Евгений Серый, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич.

Поединки против сборной Азербайджана состоятся в Баку 18—19 декабря (начало обоих — в 16:00 по Киеву). Перед вылетом в Баку украинцы 13-16 декабря проведут учебно-тренировочный сбор в Черкассах.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Источник:
УАФ

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