Ураган проводит последний матч Элит-раунда Лиги чемпионов. Текстовая трансляция
У "драконов" пока по одной победе и поражению
Фото: facebook.com/fcuragan / Автор невідомий
UA-Футбол внимательно следит за заключительным, третьим, матчем ивано-франковского "Урагана" в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу. Соперником нашей команды станет венгерский "Халадаш", который проиграл две предыдущих игры и занимает последнее место в нашей подгруппе. Встреча состоится в субботу, 4 декабря, на лиссабонской арене "Pavilhão Fidelidade". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву. Следите за игрой прямой текстовой трансляцией игры прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.
"Ураган": Левандивский - Н. Грицина, Радевич, Фаренюк, Масевич.
Запасные: Колток, Кордоба, Коваль, Шеремета, Завертаный, Швед, М. Грицина. Абакшин.
"Халадаш": Джамесси - Лонго, Сипос, Резала, Де Соуза.
Запасные: Хомлок, Сольмаш, Хаймаши, Дрот, Давид, Геренчер, Вош, Бартха.
"Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) - "Халадаш" (Сомбатгей, Венгрия) 0:1
Голы: Да Соуза, 3
Второй тайм
Первый тайм
|Минута
|Событие
|16
|Завертаный прострелил, но Михаил Грицина не успел к мячу. Украинцы добавили в активности в конце тайма.
|15
|Венгры шестой раз в матче нарушают правила и Ураган заработал право на пенальти, но Михаил Грицина переиграть голкипера не сумел. Но, арбитры дали возможность перебить пенальти. Увы, но и второй раз Михаил забить не смог.
|14
|Огромное количество ошибок сейчас допускают игроки обеих команд. Работы в голкиперов нету. Неожиданно слабо смотрится пока наша команда.
|12
|Игроки Урагана пока не похожы сами на себя. Игры в атаке у нас пока вообще никакой нету. Не можем связать два-три паса.
|10
|Опасный момент создали венгры, но Дрот с нескольких метров пробил мимо ворот. Острее играют пока наши соперники.
|9
|Венгры уверенно играют по счету. В лидеров Урагана пока ничего не получается. Увы, но у нас даже ударов в створ ворот пока нету.
|7
|Очень медленный темп в нашем матче. Кроме забитого мяча нечего и вспомнить.
|6
|Характер игры не меняется. Ураган контролирует мяч, но без остроты в атаке. Очень грамотно венгры играют в защите.
|4
|Пока у нас ничего не получается в атаке. Просто катаем мяч, но без моментов. Не хватает Урагану конструктива.
|3
|Очень неожиданно мы пропускаем. Левандивский не справился с ударом Да Соузы. Соперник забил первым же ударом в матче.
|2
|У нас пока без моментов в начале матча. Вратари в игру не вступали. Много борьбы и ошибок в простых ситуациях.
|1
|Ураган со старта матча владеет инициативой. Уже сейчас понятно, что украинцы будут играть первым номером.
|Матч начался!!! Держим кулаки за нашу команду
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