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Ураган проводит последний матч Элит-раунда Лиги чемпионов. Текстовая трансляция

Футзал
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У "драконов" пока по одной победе и поражению

Ураган проводит последний матч Элит-раунда Лиги чемпионов. Текстовая трансляция

Фото: facebook.com/fcuragan / Автор невідомий

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол внимательно следит за заключительным, третьим, матчем ивано-франковского "Урагана" в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу. Соперником нашей команды станет венгерский "Халадаш", который проиграл две предыдущих игры и занимает последнее место в нашей подгруппе. Встреча состоится в субботу, 4 декабря, на лиссабонской арене "Pavilhão Fidelidade". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву. Следите за игрой прямой текстовой трансляцией игры прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

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"Ураган": Левандивский - Н. Грицина, Радевич, Фаренюк, Масевич.

Запасные: Колток, Кордоба, Коваль, Шеремета, Завертаный, Швед, М. Грицина. Абакшин.

"Халадаш": Джамесси - Лонго, Сипос, Резала, Де Соуза.

Запасные: Хомлок, Сольмаш, Хаймаши, Дрот, Давид, Геренчер, Вош, Бартха.

"Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) - "Халадаш" (Сомбатгей, Венгрия) 0:1
Голы: Да Соуза, 3

Второй тайм

Первый тайм

Минута Событие
16 Завертаный прострелил, но Михаил Грицина не успел к мячу. Украинцы добавили в активности в конце тайма.
15 Венгры шестой раз в матче нарушают правила и Ураган заработал право на пенальти, но Михаил Грицина переиграть голкипера не сумел. Но, арбитры дали возможность перебить пенальти. Увы, но и второй раз Михаил забить не смог.
14 Огромное количество ошибок сейчас допускают игроки обеих команд. Работы в голкиперов нету. Неожиданно слабо смотрится пока наша команда.
12 Игроки Урагана пока не похожы сами на себя. Игры в атаке у нас пока вообще никакой нету. Не можем связать два-три паса.
10 Опасный момент создали венгры, но Дрот с нескольких метров пробил мимо ворот. Острее играют пока наши соперники.
9 Венгры уверенно играют по счету. В лидеров Урагана пока ничего не получается. Увы, но у нас даже ударов в створ ворот пока нету.
7 Очень медленный темп в нашем матче. Кроме забитого мяча нечего и вспомнить.
6 Характер игры не меняется. Ураган контролирует мяч, но без остроты в атаке. Очень грамотно венгры играют в защите.
4 Пока у нас ничего не получается в атаке. Просто катаем мяч, но без моментов. Не хватает Урагану конструктива.
3 Очень неожиданно мы пропускаем. Левандивский не справился с ударом Да Соузы. Соперник забил первым же ударом в матче.
2 У нас пока без моментов в начале матча. Вратари в игру не вступали. Много борьбы и ошибок в простых ситуациях.
1 Ураган со старта матча владеет инициативой. Уже сейчас понятно, что украинцы будут играть первым номером.
Матч начался!!! Держим кулаки за нашу команду

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В статье: Ураган (Ивано-Франковск) Лига чемпионов по футзалу
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