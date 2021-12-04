Ураган проводит последний матч Элит-раунда Лиги чемпионов. Текстовая трансляция

UA-Футбол внимательно следит за заключительным, третьим, матчем ивано-франковского "Урагана" в Элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу. Соперником нашей команды станет венгерский "Халадаш", который проиграл две предыдущих игры и занимает последнее место в нашей подгруппе. Встреча состоится в субботу, 4 декабря, на лиссабонской арене "Pavilhão Fidelidade". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву. Следите за игрой прямой текстовой трансляцией игры прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

"Ураган": Левандивский - Н. Грицина, Радевич, Фаренюк, Масевич.

Запасные: Колток, Кордоба, Коваль, Шеремета, Завертаный, Швед, М. Грицина. Абакшин.

"Халадаш": Джамесси - Лонго, Сипос, Резала, Де Соуза.

Запасные: Хомлок, Сольмаш, Хаймаши, Дрот, Давид, Геренчер, Вош, Бартха.

"Ураган" (Ивано-Франковск, Украина) - "Халадаш" (Сомбатгей, Венгрия) 0:1

Голы: Да Соуза, 3

Второй тайм

Первый тайм