Ураган разгромно проигрывает последний матч Элит-раунда
Полу-официальный матч завершился фиаско украинского чемпиона
Фото: facebook.com/fcuragan / Автор невідомий
Главный поединок этого этапа турнира был для "Урагана" в четверг, когда состоялась встреча с "Бенфикой". Поражение 0:4 одному из фаворитов нынешней чемпионской лиги по футзалу поставила крест даже на теоретических шансах "драконов" выйти в Финал четырёх, поэтому можно было в заключительной игре группы экспериментировать и дать поиграть тем, кто до этого не часто выходил на поле в еврокубке. Подтверждение этого стало появление на поле в старте молодого голкипера Левандивского.
В статусе проигрывающих "Ураган" оказался уже на третьей минуте. Попытки как-то перевернуть игру ни к чему не приводили. Не помогли даже шесть фолов "Халадаша", из-за которых Михаил Грицына ещё до перерыва дважды пробивал десятиметровые. А вот венгры забили ещё раз в раздевалку, свой дабл-пенальти реализовав.
В дебюте второй половины "Ураган" пропустил ещё раз. Несмотря на то, что это футзал, вернуться с 0:3 очень тяжело. К тому же, игроки "Халадаша", похоже, поймали кураж и отпускать своё преимущество не собирались.
За десять минут до финальной сирены чемпион Украины пошёл вперёд с пятым полевым. Но наступление всё так же было не убедительным, а вот венгры забили четвёртый.
У "Урагана" были все шансы завершить групповой этап на втором месте. Для этого после стартовой победы над "Леванте" нужно было просто брать очки против "Халадаша". Однако итоговый результат оказался плачевным: уже сейчас "Ураган" опускается на последнюю строчку в своём квартете. Впрочем, повторимся, эта игра уже не имела особого турнирного значения, учитывая, что в следующий этап выйти шансов не было, поэтому критиковать за поражение смысла нет.
"Ураган" - "Халадаш" 0:4
Голы: Соуза 3, Дрот 20, Хаймаши 25, Резала 36
"Ураган" (старт): Левандивский - Н. Грицина, Радевич, Фаренюк, Масевич. Запасные: Колток, Кордоба, Коваль, Шеремета, Завертаный, Швед, М. Грицина. Абакшин.
"Халадаш" (старт): Джамесси - Лонго, Сипос, Резала, Де Соуза. Запасные: Хомлок, Сольмаш, Хаймаши, Дрот, Давид, Геренчер, Вош, Бартха.
Предупреждения: Давид 15, Дрот 15, Вош 40
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