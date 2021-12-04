Ураган разгромно проигрывает последний матч Элит-раунда

Главный поединок этого этапа турнира был для "Урагана" в четверг, когда состоялась встреча с "Бенфикой". Поражение 0:4 одному из фаворитов нынешней чемпионской лиги по футзалу поставила крест даже на теоретических шансах "драконов" выйти в Финал четырёх, поэтому можно было в заключительной игре группы экспериментировать и дать поиграть тем, кто до этого не часто выходил на поле в еврокубке. Подтверждение этого стало появление на поле в старте молодого голкипера Левандивского.

В статусе проигрывающих "Ураган" оказался уже на третьей минуте. Попытки как-то перевернуть игру ни к чему не приводили. Не помогли даже шесть фолов "Халадаша", из-за которых Михаил Грицына ещё до перерыва дважды пробивал десятиметровые. А вот венгры забили ещё раз в раздевалку, свой дабл-пенальти реализовав.

В дебюте второй половины "Ураган" пропустил ещё раз. Несмотря на то, что это футзал, вернуться с 0:3 очень тяжело. К тому же, игроки "Халадаша", похоже, поймали кураж и отпускать своё преимущество не собирались.

За десять минут до финальной сирены чемпион Украины пошёл вперёд с пятым полевым. Но наступление всё так же было не убедительным, а вот венгры забили четвёртый.

У "Урагана" были все шансы завершить групповой этап на втором месте. Для этого после стартовой победы над "Леванте" нужно было просто брать очки против "Халадаша". Однако итоговый результат оказался плачевным: уже сейчас "Ураган" опускается на последнюю строчку в своём квартете. Впрочем, повторимся, эта игра уже не имела особого турнирного значения, учитывая, что в следующий этап выйти шансов не было, поэтому критиковать за поражение смысла нет.

"Ураган" - "Халадаш" 0:4

Голы: Соуза 3, Дрот 20, Хаймаши 25, Резала 36

"Ураган" (старт): Левандивский - Н. Грицина, Радевич, Фаренюк, Масевич. Запасные: Колток, Кордоба, Коваль, Шеремета, Завертаный, Швед, М. Грицина. Абакшин.

"Халадаш" (старт): Джамесси - Лонго, Сипос, Резала, Де Соуза. Запасные: Хомлок, Сольмаш, Хаймаши, Дрот, Давид, Геренчер, Вош, Бартха.

Предупреждения: Давид 15, Дрот 15, Вош 40