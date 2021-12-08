Матч звезд Экстра-лиги по футзалу-2021. Выбери свою стартовую четверку

15 декабря 2021 года в Черкассах состоится Матч звезд украинской Экстра-лиги по футзалу между Востоком и Западом.

С 8 декабря и до 12:00 9-го декабря будет продолжаться голосование за стартовые четверки данного поединка.

В конференцию "Запад" вошли следующие команды: "Ураган", "ХИТ", "Энергия", "Сокол" и "Кардинал-Ровностандарт".

Конференция "Восток" состоит из представителей команд: "Продэксим", "ДЕ ТРЕЙДИНГ", АФФК "Сумы" и "Viva Cup".

Первым этапом стало голосование главных тренеров команд, которые выбрали по четыре игрока в каждой из команд. По итогам них был образован список игроков в каждой из зон, среди которого свой выбор будут делать болельщики.

Следующим этапом станет голосование президентов клубов Экстра-лиги, которые выберут тренеров для каждой из сборных команд.

9 декабря после завершения голосования болельщиков главные тренеры сборных команд "Востока" и "Запада" выберут по 6 игроков из участников, не попавших в стартовую четверку каждой зоны, а также двух голкиперов.

10 декабря на сайте Ассоциации футзала Украины будут обнародованы стартовая четверка, главный тренер и заявительное письмо каждой из команд.

Проголосовать за своих кандидатов в команды всех звезд можно по ссылке.