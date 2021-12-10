Футзал: Определены составы команд на Матч Звезд-2021
Матч звезд состоится 15 декабря
С 6 по 9 декабря поклонники футзала выбирали своих фаворитов на матч всех звезд Экстра-лиги-2021. В голосовании приняли участие более 8000 болельщиков, выбиравших четверки своих фаворитов.
Параллельно с этим президенты команд-участниц выбрали тренеров для сборных команд. После этого тренеры определили по два вратаря и шесть универсалов, вошедших в состав обеих сборных.
Команда Запада
Стартовая четверка:
Артем Фаренюк
Даниил Абакшин
Михаил Волянюк
Ярослав Лебедь
Вратари:
Роман Колток
Александр Сухов
Универсалы:
Евгений Серый
Роман Горпиныч
Роман Кордоба
Тарас Кузь
Юрий Когут
Владислав Первеев
Главный тренер: Валерий Легчанов
Команда Востока
Стартовая четверка:
Николай Белоцерковец
Клаудиньо
Михаил Зварыч
Игорь Корсун
Вратари:
Юрий Савенко
Кирилл Цыпун
Универсалы:
Дмитрий Бондарь
Евгений Ланко
Яссин Эссоргини
Денис Зеленкевич
Виталий Екатеринин
Виталий Дзюба
Главный тренер: Дмитрий Бербенцев
Напомним, что Матч звезд состоится 15 декабря в 19:00. Местом проведения события станет черкасский ДС "Будивельник".
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