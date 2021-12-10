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Футзал: Определены составы команд на Матч Звезд-2021

Футзал
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Матч звезд состоится 15 декабря

Футзал: Определены составы команд на Матч Звезд-2021

Новина українською

С 6 по 9 декабря поклонники футзала выбирали своих фаворитов на матч всех звезд Экстра-лиги-2021. В голосовании приняли участие более 8000 болельщиков, выбиравших четверки своих фаворитов.

Параллельно с этим президенты команд-участниц выбрали тренеров для сборных команд. После этого тренеры определили по два вратаря и шесть универсалов, вошедших в состав обеих сборных.

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Команда Запада

Стартовая четверка:

Артем Фаренюк

Даниил Абакшин

Михаил Волянюк

Ярослав Лебедь

Вратари:

Роман Колток

Александр Сухов

Универсалы:

Евгений Серый

Роман Горпиныч

Роман Кордоба

Тарас Кузь

Юрий Когут

Владислав Первеев

Главный тренер: Валерий Легчанов

Команда Востока

Стартовая четверка:

Николай Белоцерковец

Клаудиньо

Михаил Зварыч

Игорь Корсун

Вратари:

Юрий Савенко

Кирилл Цыпун

Универсалы:

Дмитрий Бондарь

Евгений Ланко

Яссин Эссоргини

Денис Зеленкевич

Виталий Екатеринин

Виталий Дзюба

Главный тренер: Дмитрий Бербенцев

Напомним, что Матч звезд состоится 15 декабря в 19:00. Местом проведения события станет черкасский ДС "Будивельник".

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В статье: Экстра-лига
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