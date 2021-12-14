Вице-президент АФУ: Мы хотим развивать историю Матча всех звезд

Вице-президент Ассоциации футзала Украины Владимир Гримайло в комментарии UA-Футбол поделился своими ожиданиями от Матча всех звезд, который 15 декабря состоится в Черкассах.

– Почему именно Черкассы выбрали местом проведения матча?

– Вариантов как всегда было несколько. Во-первых, с точки зрения условий, предложенных городом. Во-вторых, Черкассы - расположены географически в центре страны, поэтому удобны для приезда участников. В третьих, здесь параллельно проходит учебно-тренировочный сбор мужской национальной сборной Украины, которая затем поедет на товарищеские матчи в Азербайджан. Потому это была такая локация, где не нужно было разрываться всем. Это получилось идеальное сочетание.

- Тонкий вопрос. Почему в этом году решили поделить команды не на "Юг" и "Север", а на "Восток" и "Запад"?

- Абсолютно без всякого подтекста. Обычно все лиги, когда проходят такого рода матчи, делятся на "Восток" и "Запад". Когда проводились в первые сезоны, это было связано с военными действиями на востоке страны, поэтому этот вопрос остро стоял. Мы тогда решили от такого отказаться. Сейчас решили вернуться в классическое разделение, которое происходит на всех матчах звезд во всех лигах и всех видах спорта.

– Насколько Матчи всех звезд помогают популяризировать футзал?

– Если мы все-таки говорим, что Матч звезд – это шоу, то как раз мы показываем концентрацию и потенциал возможностей, которые может дать футзал. То есть не всегда это происходит на клубном уровне или уровне сборных в силу разных причин. А здесь мы на Матче звезд, на Суперкубке страны можем показать максимум медийной составляющей, максимум рекламного потенциала и максимум шоу, которое сопровождает собственно игру. Поэтому я считаю, что это один из ключевых разовых матчей, который вызывает огромный ажиотаж даже для тех, кто интересуется спортом, но не является поклонниками футзала. То есть такие матчи смотрит даже публика, не типично футзальная, однако за счет таких матчей потенциал этой публики значительно увеличивается. Плюс потому, что у нас есть титульный партнер, сотрудничество с которым позволяет реализовать целый ряд медийных и маркетинговых возможностей.

– Что более интересно для аудитории: Матч звезд или Суперкубок? Можно ли их сравнивать?

- Трудно объединить такие матчи. Хотя Суперкубок и считается выставочным матчем, но в нем все-таки играют команды, получившие это право по спортивному принципу. В Суперкубке есть приз, так или иначе считающийся в истории титулов конкретной команды. И это все-таки выступают клубы. В данном случае в Матче звезд играют представители всех клубов Экстра-лиги. По критериям отбора у нас участвовали и главные тренеры, и тренеры конференций, и президенты клубов. Однако базовое условие – чтобы из каждого клуба было минимум по одному игроку. Поэтому это как срез лучших футзолистов страны. Причем в отборе принимали участие как болельщики, так и специалисты. Соответственно, сыграют не с точки зрения тренера самые лучшие игроки. Это звезды в собственных командах. То есть это, вероятно, смесь спортивных достижений футболистов и их медийной привлекательности, влияния и значения в конкретном клубе.

- Что ждет зрителей на Матче всех звезд 2021?

- Матч будет состоять из трех частей: первая и третья части будет, по сути, спортивный поединок между конференциями "Восток" и "Запад". Второй тайм станет конкурсной программой с участием звезд футзала. Будет конкурс с условным названием "Самый точный", "Самый быстрый" и "Самый техничный". И соответственно, победители конкурса получают памятные подарки. А во время самого матча будет тесная кооперация с болельщиками – розыгрыши, конкурсы, призы и т.д. То есть вовлечение публики в шоу - это еще одно характерное отличие таких выставочных матчей. И оно будет максимально возможным.

- Какие ожидания от Матча всех звезд 2021?

– Первое. Мы хотим развивать историю этого матча. Для нас это будет третий матч за всю историю украинского футзала. Североамериканские лиги уже более пятидесяти проводят такие матчи, а мы стоим у истоков формирования бренда "Матч звезд" в украинском футзале. Мы хотим сделать праздник для самих игроков, не замыкающийся на самой игре. Мы хотим создать действительно существенный информ-повод и максимально охватить такие понятия, как шоу. Кроме этого, у нас несколько дней назад было выдающееся историческое событие: 25 лет с момента, когда украинская футзальная сборная завоевала первые и единственные награды на Чемпионате мира и стала бронзовой. Мы на эту игру также пригласили представителей тренерского штаба и игроков сборной. Они будут награждены памятными наградами и мы почтим их вклад в украинский футзал.

Матч всех звезд состоится 15 декабря в Черкассах. Купить билеты на событие можно здесь.