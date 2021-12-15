Черкассы примут футзальный Матч-звезд-2021
15 декабря в 19:00 в черкасском Дворце Спорта "Будивельник" при поддержке Parimatch Ukraine состоится Матч-звезд-2021. Это мероприятие станет третьим в истории украинского футзала и впервые, после Львова и Ровно, его примут Черкассы. Напомним, что в прошлом году Матч-звезд не состоялся из-за пандемии.
Отметим, что составы команд были определены болельщиками, всего в голосовании приняло участие более 8 тысяч фанатов. Параллельно этим президенты команд-участниц выбрали тренеров для сборных команд. После этого тренеры определили по два вратаря и шесть универсалов, вошедших в состав обеих сборных.
Билеты можно приобрести по ссылке
Команда Запада
Стартовая четверка: Артем Фаренюк, Даниил Абакшин, Михаил Волянюк, Ярослав Лебедь
Вратари: Роман Колток, Александр Сухов
Универсалы: Евгений Серый, Роман Горпинич, Роман Кордоба, Тарас Кузь, Юрий Когут, Владислав Первеев
Главный тренер: Валерий Легчанов
Команда Востока
Стартовая четверка: Николай Белоцерковец, Клаудиньо, Михаил Зварыч, Игорь Корсун
Вратари: Юрий Савенко, Кирилл Цыпун
Универсалы: Дмитрий Бондарь, Евгений Ланко, Яссин Эссаргини, Денис Зеленкевич, Виталий Екатеринин, Виталий Дзюба
Главный тренер: Дмитрий Бербенцев
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