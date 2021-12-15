Футзал. Восток и Запад в Матче всех звезд Экстра-лиги забили друг другу по 6 голов
В Черкассах прошел уже третий по счету матч всех звезду украинской Экстра-лиги
Сегодня, 15 декабря, в Черкассах состоялся уже третий в истории украинского футзала матч звезд украинской Экстра-лиги.
Отношения в поединке выясняли сборные Востока и Запада.
Поединок, как вы понимаете, был выставочным, поэтому игроки, собранные из разных команд Экстра-лиги особо не напрягались и старались больше играть на технику, порадовать зрителей.
Поэтому особо рассказывать о течении матча, в котором было сыграно два тайма по 15 минут, не будем.
Запад был лучше в первом тайме, Восток доминировал во втором, ив итоге, все закончилось со счетом 6:6, а большинство голов оказалось довольно красивыми.
Также в перерыве были проведены три конкурса – на самый сильный удар, самый точный удар, и на лучшую технику.
Конечно, местами организация поединка оставляла немного желать лучшего - были некоторые технические моменты, но в целом, действо удалось.
Все получили удовольствие – игроки, зрители, так что данную традицию нужно обязательно продолжать. Продолжать, развивать и улучшать.
Запад – Восток 6:6
Голы: Когут (4), Фаренюк (9), Волянюк (12, 19), Кузь (17) – Белоцерковец (9), Корсун (18, 24), Зеленкевич (27, пен.), Катеринин (28), Зварыч (29)
Команда Запада
Стартовая четверка: Артем Фаренюк, Даниил Абакшин, Михаил Волянюк, Ярослав Лебедь
Вратари: Роман Колток, Александр Сухов
Универсалы: Евгений Серый, Роман Горпинич, Роман Кордоба, Тарас Кузь, Юрий Когут, Владислав Первеев
Главный тренер: Валерий Легчанов
Команда Востока
Стартовая четверка: Николай Белоцерковец, Клаудиньо, Михаил Зварыч, Игорь Корсун
Вратари: Юрий Савенко, Кирилл Цыпун
Универсалы: Дмитрий Бондарь, Евгений Ланко, Яссин Эссаргини, Денис Зеленкевич, Виталий Екатеринин, Виталий Дзюба
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