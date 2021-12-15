Футзал. Восток и Запад в Матче всех звезд Экстра-лиги забили друг другу по 6 голов

Сегодня, 15 декабря, в Черкассах состоялся уже третий в истории украинского футзала матч звезд украинской Экстра-лиги.

Отношения в поединке выясняли сборные Востока и Запада.

Поединок, как вы понимаете, был выставочным, поэтому игроки, собранные из разных команд Экстра-лиги особо не напрягались и старались больше играть на технику, порадовать зрителей.

Поэтому особо рассказывать о течении матча, в котором было сыграно два тайма по 15 минут, не будем.

Запад был лучше в первом тайме, Восток доминировал во втором, ив итоге, все закончилось со счетом 6:6, а большинство голов оказалось довольно красивыми.

Также в перерыве были проведены три конкурса – на самый сильный удар, самый точный удар, и на лучшую технику.

Конечно, местами организация поединка оставляла немного желать лучшего - были некоторые технические моменты, но в целом, действо удалось.

Все получили удовольствие – игроки, зрители, так что данную традицию нужно обязательно продолжать. Продолжать, развивать и улучшать.

Запад – Восток 6:6

Голы: Когут (4), Фаренюк (9), Волянюк (12, 19), Кузь (17) – Белоцерковец (9), Корсун (18, 24), Зеленкевич (27, пен.), Катеринин (28), Зварыч (29)

Команда Запада

Стартовая четверка: Артем Фаренюк, Даниил Абакшин, Михаил Волянюк, Ярослав Лебедь

Вратари: Роман Колток, Александр Сухов

Универсалы: Евгений Серый, Роман Горпинич, Роман Кордоба, Тарас Кузь, Юрий Когут, Владислав Первеев

Главный тренер: Валерий Легчанов

Команда Востока

Стартовая четверка: Николай Белоцерковец, Клаудиньо, Михаил Зварыч, Игорь Корсун

Вратари: Юрий Савенко, Кирилл Цыпун

Универсалы: Дмитрий Бондарь, Евгений Ланко, Яссин Эссаргини, Денис Зеленкевич, Виталий Екатеринин, Виталий Дзюба