Украина разгромила Азербайджан в товарищеском матче
Наша команда забила 4 мяча
Фото Сергія Потапова - УАФ
Сегодня национальная сборная Украины по футзалу провела контрольный поединок против команды Азербайджана. Наши парни одержали разгромную победу со счетом 4:0.
Азербайджан – Украина – 0:4
Голы: 0:1 – 6 Шатурма, 0:2 – 12 Зварыч, 0:3 – 25 Корсун, 0:4 – 39 Белоцекровец
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