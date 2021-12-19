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Украина снова разгромила Азербайджан

Футзал
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И снова с разницей в 4 мяча

Украина снова разгромила Азербайджан

Фото: Асоціація футзалу України/Автор невідомий

Новина українською

Сегодня национальная сборная Украины по футзалу провела еще один спарринг против команды Азербайджана - и снова разгромная победа с разницей в 4 мяча. Вчера наши парни обыграли соперника 4:0.

Азербайджан – Украина – 1:5

Голы: 0:1 – 6 Шотурма, 1:1 – 20 Галло, 1:2 – 23 автогол Галло, 1:3 – 24 Абакшин, 1:4 – 32 Корсун, 1:5 – 40 Сухов.

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В статье: Украина Азербайджан
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