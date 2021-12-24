Сборная Украины по футзалу проведет товарищеские матчи с Казахстаном

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко рассказал о планах подготовки команды к Евро-2022.

"10 января начинается сбор команды. Его мы будем проводить в Буче. Будем тренироваться на паркете "Мондо", который будет положен в местной академии спорта.

Перед вылетом в Нидерланды сборная Украины сыграет два товарищеских матча против Казахстана. Они состоятся 13 и 15 января. Надеюсь, что поединки против этой команды помогут нам еще лучше подготовиться к важному турниру", – сказал Косенко.