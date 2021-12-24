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Сборная Украины по футзалу проведет товарищеские матчи с Казахстаном

Футзал
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Украинская команда сыграет в середине января

Сборная Украины по футзалу проведет товарищеские матчи с Казахстаном

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко рассказал о планах подготовки команды к Евро-2022.

"10 января начинается сбор команды. Его мы будем проводить в Буче. Будем тренироваться на паркете "Мондо", который будет положен в местной академии спорта.

Перед вылетом в Нидерланды сборная Украины сыграет два товарищеских матча против Казахстана. Они состоятся 13 и 15 января. Надеюсь, что поединки против этой команды помогут нам еще лучше подготовиться к важному турниру", – сказал Косенко.

Добавим, что в групповой стадии украинская команда сыграет с Нидерландами, Португалией и Сербией. Турнир состоится с 19 по 29 января 2022 года.

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В статье: сборная Украины по футзалу Александр Косенко
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Источник:
УАФ

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