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Спарринги между сборными Украины и Казахстана по футзалу отменены

Футзал
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Из-за чрезвычайного положения в Казахстане

Спарринги между сборными Украины и Казахстана по футзалу отменены

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Товарищеские матчи между сборными Украины и Казахстана по футзалу, которые должны были состояться 13 и 15 января в Буче в "Академии спорта", отменены.

Ассоциация футзала Украины получила письмо от Казахстанской федерации футбола, в котором говорится, что из-за введения на территории страны чрезвычайного положения сборная Казахстана не имеет возможности вылететь в Украину в указанные даты.

Напомним, что именно этими товарищескими поединками и учебно-тренировочным сбором команда Александра Косенко планировала завершить подготовку к финальному турниру Евро-2022, который стартует 19 января.

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В статье: сборная Украины по футзалу сборная Казахстана по футзалу
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Источник:
futsal.com.ua

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