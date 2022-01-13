Косенко: До начала соревнований все команды находятся в равных условиях

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко рассказал о подготовке команды к Евро-2022.

— В нашу группу попали действующие чемпионы Европы – португальцы, хозяева – нидерландцы, а также очень неприятные сербы. Это группа смерти?

— Сейчас все группы тяжелые, легких соперников нет. Все умеют играть, готовиться к каждому оппоненту. Самый яркий пример – Босния и Герцеговина, которая вышла на чемпионат Европы из четвертой корзины. Поэтому все соперники интересные, тяжелые. Надо готовиться к каждому, настраиваться на каждую игру. Чемпионат Европы проходит раз в четыре года.

— Текущему омоложенному составу сборной Украины по силам пробиться как можно дальше?

— Конечно, мы считаем, что по силам. А как все сложится – покажет игра. До начала соревнований все команды находятся в равных условиях. Все в наших руках, будем настраиваться на каждую игру.

— Первый матч у вас с Нидерландами. Что можете сказать об этой сборной?

— Команда интересная, много техничных игроков арабского происхождения. Габаритная сборная, как и многие другие. Ей как хозяйке не нужно ни к чему приспосабливаться. С хозяевами всегда непросто играть.

— Насколько вам не хватит травмированных игроков?

— Надеемся, что сможем найти замену Сергею Малышко и Николаю Микитюку. Они находились в нашей обойме, мы на них рассчитывали… Но у нас есть другие исполнители, не менее квалифицированные. Все ребята, которые поедут на Евро, будут достойно представлять нашу страну.

— Сорвались два товарищеских матча с Казахстаном. Насколько это повлияло на подготовку?

— Это заставило нас несколько скорректировать планы. Мы рассчитывали провести два качественных спарринга против очень сильного оппонента. Я думаю, эти игры и показали бы наши определенные недостатки, которые есть у каждой команды. Лишь сильный соперник может больше проявить эти недостатки. К сожалению, по политическим причинам казахи не сумели прилететь. Мы их понимаем, никаких обид.

Сыграем с командой Sky Up из первой лиги. Команда неплохая, я думаю, будет настроена на матч со сборной, создаст нам определенные сложности. Надеюсь, этот поединок нам тоже принесет пользу, – сказал Косенко.

Напомним, 17 января сборная вылетит в Нидерланды на Евро-2022. На групповом этапе украинская команда сыграет с Нидерландами, Португалией и Сербией.