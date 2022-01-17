Сборная Украины по футзалу объявила состав на Евро-2022
Подопечные Косенко начнут турнир матчем против Нидерландов
Фото: пресс-служба АФУ
Главный тренер национальной мужской сборной Украины по футзалу Александр Косенко определил состав команды, которая отправится в Нидерланды на матчи финальной части Евро-2022.
Список игроков
Вратари: Кирилл Цыпун, Юрий Савенко
Универсалы: Петр Шотурма, Михаил Зварич, Игорь Корсун, Владимир Разуванов, Александр Педяш, Сергей Журба, Ярослав Лебедь, Игорь Чернявский, Евгений Серый, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич.
Напомним, чемпионат Европы стартует 19 января. Групповой этап состоится с 19 по 29 января. Украина сыграет с Нидерландами (19 января), Сербией (23 января) и Португалией (28 января).
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