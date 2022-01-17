  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Сборная Украины по футзалу объявила состав на Евро-2022
В тренде

Сборная Украины по футзалу объявила состав на Евро-2022

Футзал
(1 голосов)

Подопечные Косенко начнут турнир матчем против Нидерландов

Сборная Украины по футзалу объявила состав на Евро-2022

Фото: пресс-служба АФУ

Новина українською

Главный тренер национальной мужской сборной Украины по футзалу Александр Косенко определил состав команды, которая отправится в Нидерланды на матчи финальной части Евро-2022.

Список игроков

Вратари: Кирилл Цыпун, Юрий Савенко

Универсалы: Петр Шотурма, Михаил Зварич, Игорь Корсун, Владимир Разуванов, Александр Педяш, Сергей Журба, Ярослав Лебедь, Игорь Чернявский, Евгений Серый, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич.

Напомним, чемпионат Европы стартует 19 января. Групповой этап состоится с 19 по 29 января. Украина сыграет с Нидерландами (19 января), Сербией (23 января) и Португалией (28 января).

Читайте такжеКосенко: До начала соревнований все команды находятся в равных условиях
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по футзалу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...