Украина позорится в первом матче на Евро

Чемпионат Европы для нас начался идеально. Зварыч зацепился за мяч перед чужими воротами и пробил вратаря нидерландцев. На секундомере ещё не истекла первая минута. В этот момент пришла мысль: может, зря я в анонсе встречи хэйтил наших ребят, может, зря не признаю тренерского гения Александра Косенко и всё как раз наоборот? Но дальнейшее развитие событий показало, что всё у нас стабильно.

Против худшей на бумаге команды текущего чемпионата Европы наша команда сыграла даже хуже, дав возможность скромным "оранье" поверить, что они далеко не профаны в футзале. Команда, которая мечтала (уже даже не планировала, а действительно просто мечтала) выйти в плей-офф турнира в шестой раз подряд, играла вторым номером: отдала мяч и умудрялась при этом допускать ошибки около своих ворот - спасали Цыпун и штанга. Всё владение было стерильным и даже без попыток обострить: красивые розыгрыше между четырьмя игроками до центральной линии поля - самим-то не стыдно? Когда чудом удавалось добраться до чужой рамки, вся комбинация сводилась к дальним ударам. Это весь актив, который натренировал за время своей работы в сборной Александр Косенко с главной командой страны.

Справедливость восторжествовала в начале второго тайма: счёт сравнял Саадуни, замкнув заброс от своих ворот при небрежности наших защитников. И вскоре ещё один - провал по центральной зоне и серия ударов, которая завершилась точным выстрелом Аттаиби.

Только после этого команда, которая осмелилась надеть на себя форму со слоганом "Слава Украине!", забегала. Но это было больше наматывание километража для статистики, потому что Нидерланды в первом тайме создали при негативном результате намного больше, чем мы в аналогичных условиях после перерыва. Ну, а чтобы мы не тешили себя дикими иллюзиями, хозяева охотно воспользовались ещё одной бездарной игрой у своих ворот и забили третий гол. Один мяч до финальной сирены мы всё же успели отыграть, разыграв лишнего с пятым полевым. Но даже при игре в неравных составах четвёрка "оранье" временами выглядела интереснее, чем наша пятёрка.

Этот результат уже подвёл черту для нас под выступлением на Евро-2022. Дальше уже сражаться смысла нет. Возможно, наш тренерский штаб после игры скажет что-то вроде "это был первый матч, ребя нервничали" или "шансы ещё есть". Нет. Их уже нет. Потому что два заключительных матча для нас превратятся в добивание разбитой машины Александра Косенко. К слову, о Косенко. Пора бы уже вам, Александр Петрович, задуматься о смене работы. Пригретое за десять лет место - это хорошо. Но посмотрите со своим тренерским штабом завтра с утра в зеркало и скажите, в чём именно прогрессирует наша команда за время вашего правления. Я не вижу ничего. Эпоха потерянного времени.

Евро-2022

Группа А. 1-й тур

Нидерланды - Украина 3:2

Голы: Саадуни 22, Аттаиби 24, Бузамбу 30 - Зварич 1, Шотурма 37

Нидерланды: Кейк, Саадуни, Аттаиби, Буюзан, Мартинус. Запас: де Вит, Бузамбу, Моссауи, Сант-Юсте, Велсебур, ван ден Эйден, Молькарай.

Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварич. Запас: Савенко, Радевич, Разуванов, Лебедь, Серый, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.

Предупреждение: Моссауи 26