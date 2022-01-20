Косенко: Пропустили непонятные голы от Нидерландов. Они выбили нас из колеи
Сборная Украины по футзалу проиграла на старте Евро-2022
Фото: УЕФА
Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал поражение своих подопечных Нидерландам (2:3) в первом матче на Евро-2022.
– Как подытожите матч?
– Не сумели реализовать свои моменты до перерыва, пропустили быстрый гол во второй половине. Почему-то потеряли концентрацию на старте второго тайма. Пропустили непонятные голы. Эти два гола выбили нас из колеи, а затем последовал и третий пропущенный мяч. Будем откровенны, вторую половину мы провели неудачно. Просмотрим матч и будем делать выводы.
– Сложилось впечатление, что сборная Нидерландов выглядела более свежей, а сборная Украины, наоборот, подсела. Что скажете по этому поводу?
– Возможно, есть небольшая физическая усталость. Думаю, была определенная скованность в действиях игроков. В составе было девять дебютантов на чемпионатах Европы. Это сказалось. Присутствовало опасение в определенных компонентах игры, чтобы действовать более уверенно. Если ты боишься ошибиться — рано или поздно ты допустишь эту ошибку.
– У команды были моменты, но подвела реализация. Как с этим бороться?
– Тренироваться, повышать уровень собственного мастерства и реализовывать моменты. Других способов нет.
– Следующие соперники еще сильнее. Это сборные Сербии и Португалии. Как будете настраиваться на эти матчи?
– Несмотря на это поражение, нам все равно нужно было бы побеждать дальше. Будем готовиться. Да, это довольно досадное поражение. Однако шансы не упущены. Нужно обыгрывать Сербию и готовиться к поединку с Португалией, - сказал Косенко.
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