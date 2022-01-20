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Косенко: Пропустили непонятные голы от Нидерландов. Они выбили нас из колеи

Футзал
(1 голосов)

Сборная Украины по футзалу проиграла на старте Евро-2022

Косенко: Пропустили непонятные голы от Нидерландов. Они выбили нас из колеи

Фото: УЕФА

Новина українською

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал поражение своих подопечных Нидерландам (2:3) в первом матче на Евро-2022.

– Как подытожите матч?

– Не сумели реализовать свои моменты до перерыва, пропустили быстрый гол во второй половине. Почему-то потеряли концентрацию на старте второго тайма. Пропустили непонятные голы. Эти два гола выбили нас из колеи, а затем последовал и третий пропущенный мяч. Будем откровенны, вторую половину мы провели неудачно. Просмотрим матч и будем делать выводы.

– Сложилось впечатление, что сборная Нидерландов выглядела более свежей, а сборная Украины, наоборот, подсела. Что скажете по этому поводу?

– Возможно, есть небольшая физическая усталость. Думаю, была определенная скованность в действиях игроков. В составе было девять дебютантов на чемпионатах Европы. Это сказалось. Присутствовало опасение в определенных компонентах игры, чтобы действовать более уверенно. Если ты боишься ошибиться — рано или поздно ты допустишь эту ошибку.

– У команды были моменты, но подвела реализация. Как с этим бороться?

– Тренироваться, повышать уровень собственного мастерства и реализовывать моменты. Других способов нет.

– Следующие соперники еще сильнее. Это сборные Сербии и Португалии. Как будете настраиваться на эти матчи?

– Несмотря на это поражение, нам все равно нужно было бы побеждать дальше. Будем готовиться. Да, это довольно досадное поражение. Однако шансы не упущены. Нужно обыгрывать Сербию и готовиться к поединку с Португалией, - сказал Косенко.

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В статье: сборная Украины по футзалу Александр Косенко
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Источник:
АФУ

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Комментарии (1)
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Sins (Кропивницкий)
20.01.2022 в 10:45
Очень жаль! Но шансов нет с такой игрой.
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