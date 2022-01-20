Шотурма: Мы пытались контролировать игру, но не повезло с пропущенными мячами

Игрок сборной Украины по футзалу Петр Шотурма прокомментировал поражение от сборной Нидерландов (2:3) в первом поединке Евро-2022.

– Как подытожите результат?

– По-моему, первый тайм был полностью за нами. К сожалению, не хватило реализации. Мы полностью переигрывали по моментам соперника, который на протяжении тайма нанес 2-3 удара по воротам. После перерыва наблюдалась расконцентрация в действиях команды. Сопернику удалось забить быстрый гол. К сожалению, итог неутешителен. Пытались догнать нидерландцев, но не хватило одного гола.

– Изменялась ли тактика команды в течение матча?

– Нет, мы пытались контролировать игру, взять мяч под свой контроль. Не повезло с пропущенными мячами, конечно. Однако тактика была направлена ​​на игру в атакующий футзал.

– Удивила ли сборная Нидерландов?

– Мы много раз просматривали матчи с участием сборной Нидерландов. Удивило, что появился новый футзалист на позиции столба. Через него шла почти вся игра. Больше ничем соперник не удивил.