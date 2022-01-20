Шотурма: Мы пытались контролировать игру, но не повезло с пропущенными мячами
В одном ли невезении дело?
Игрок сборной Украины по футзалу Петр Шотурма прокомментировал
– Как подытожите результат?
– По-моему, первый тайм был полностью за нами. К сожалению, не хватило реализации. Мы полностью переигрывали по моментам соперника, который на протяжении тайма нанес 2-3 удара по воротам. После перерыва наблюдалась расконцентрация в действиях команды. Сопернику удалось забить быстрый гол. К сожалению, итог неутешителен. Пытались догнать нидерландцев, но не хватило одного гола.
– Изменялась ли тактика команды в течение матча?
– Нет, мы пытались контролировать игру, взять мяч под свой контроль. Не повезло с пропущенными мячами, конечно. Однако тактика была направлена на игру в атакующий футзал.
– Удивила ли сборная Нидерландов?
– Мы много раз просматривали матчи с участием сборной Нидерландов. Удивило, что появился новый футзалист на позиции столба. Через него шла почти вся игра. Больше ничем соперник не удивил.
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