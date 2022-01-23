Тренер сборной Украины по футзалу: Нам нельзя проигрывать Сербии

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал предстоящую встречу против Сербии в рамках второго тура Евро-2022:

“ – В чем главная причина поражения в поединке с Нидерландами? Было ли это связано с моральным давлением и удалось ли преодолеть эту причину?

– Действительно, мы полностью разобрали эту игру. Одной из причин было то, что мы не реализовали наши моменты. Тренерский штаб пообщался с ребятами и сделал все, чтобы их успокоить. Они очень переживали, и это вполне понятно. Поражение в стартовой игре добавило нам проблем. Надеюсь, что наши игроки после этого сбросят с себя какое-то бремя. Будем пытаться победить, приложим к этому все усилия.

– По вашему мнению, чья мотивация будет выше в следующем матче, украинцев или сербов?

– Понятно, что наша мотивация будет очень высока. Нам нельзя проигрывать. Если у сербов в случае поражения еще будут какие-нибудь варианты для выхода в плей-офф, то у нас их не будет. Потому наша мотивация должна зашкаливать. Не знаю о мотивации сербов, наверное, они сами разберутся. Это очень хорошая команда, которая в последнее время очень добавила. У нее появились очень классные игроки. Это сборная с высокой командной скоростью. Нам будет непросто и надо настраиваться на серьезное противостояние.

– Вы встречались со сборной Сербии два года назад в квалификации Кубка мира и уступили ей 2:5. Что изменилось у соперника за это время?

– Команда сильно не изменилась, скажем так. Уровень остался примерно тот же. Важно, в какой форме она находится сейчас. По-моему, сейчас сербы хорошо подготовлены. По крайней мере, за игрой с Португалией было видно, что и командные действия и исполнители у них на высоком уровне. Думаю, что через два года они стали более сыгранными”, - сказал Косенко.