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Тренер сборной Украины по футзалу: Нам нельзя проигрывать Сербии

Футзал
(1 голосов)

Более того – нужно брать три очка

Тренер сборной Украины по футзалу: Нам нельзя проигрывать Сербии

АФУ/Автор невідомий

Новина українською

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал предстоящую встречу против Сербии в рамках второго тура Евро-2022:

– В чем главная причина поражения в поединке с Нидерландами? Было ли это связано с моральным давлением и удалось ли преодолеть эту причину?

– Действительно, мы полностью разобрали эту игру. Одной из причин было то, что мы не реализовали наши моменты. Тренерский штаб пообщался с ребятами и сделал все, чтобы их успокоить. Они очень переживали, и это вполне понятно. Поражение в стартовой игре добавило нам проблем. Надеюсь, что наши игроки после этого сбросят с себя какое-то бремя. Будем пытаться победить, приложим к этому все усилия.

– По вашему мнению, чья мотивация будет выше в следующем матче, украинцев или сербов?

– Понятно, что наша мотивация будет очень высока. Нам нельзя проигрывать. Если у сербов в случае поражения еще будут какие-нибудь варианты для выхода в плей-офф, то у нас их не будет. Потому наша мотивация должна зашкаливать. Не знаю о мотивации сербов, наверное, они сами разберутся. Это очень хорошая команда, которая в последнее время очень добавила. У нее появились очень классные игроки. Это сборная с высокой командной скоростью. Нам будет непросто и надо настраиваться на серьезное противостояние.

– Вы встречались со сборной Сербии два года назад в квалификации Кубка мира и уступили ей 2:5. Что изменилось у соперника за это время?

– Команда сильно не изменилась, скажем так. Уровень остался примерно тот же. Важно, в какой форме она находится сейчас. По-моему, сейчас сербы хорошо подготовлены. По крайней мере, за игрой с Португалией было видно, что и командные действия и исполнители у них на высоком уровне. Думаю, что через два года они стали более сыгранными”, - сказал Косенко.

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Напомним, что в первом раунде группового этапа Чемпионата Европы Украина уступила хозяевам турнира Нидерландам со счетом 2:3. Следующий матч "сине-желтые" проведут против сербов 23 января в 15:30 по киевскому времени.

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В статье: сборная Украины по футзалу Александр Косенко сборная Сербии по футзалу
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
23.01.2022 в 11:25
Сербии нельзя а другим можно--идите работать в шахты-заводы--дармоеды
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