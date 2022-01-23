Ключевой матч для футзальной сборной Украины на Евро. Текстовая трансляция
Подопечным Косенко отступать некуда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 23-го января, сборная Украины по футзалу сыграет свой второй матч на Чемпионату Европы. Украинцы встретятся с сербами. Матч пройдет в Амстердаме (Нидерланды), на паркете стадиона "Ziggo Dome", начало в 15:30.
Подопечные Косенко в первом матче проиграли Нидерландам (2:3) и теперь нашей сборной нужно только побеждать. Соперники под руководством Деяна Маеса будут преследовать схожую задачу, так как проиграли в первом туре португальцам (2:4). Нас ожидает очень интересный матч. Следите за игрой прямой текстовой трансляцией игры прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.
Сербия: Момчилович, Васич, Рамич, Д.Томич, Петров
Запасные: Вулич, Алексич, Коцич, Пршич, Ракич, Милосавлевич, Стойчевски
Украина: Ципун, Фаренюк, Корсун, Шотурма, Зварич
Запасные: Савенко, Лебедь, Серый, Чернявский, Абакшин
Сербия - Украина 0:0
Голы:
Второй тайм
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|Событие
Первый тайм
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|Событие
|Матч начался. Болеем за нашу сборную вместе!!!
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