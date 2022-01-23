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Ключевой матч для футзальной сборной Украины на Евро. Текстовая трансляция

Футзал
(1 голосов)

Подопечным Косенко отступать некуда

Ключевой матч для футзальной сборной Украины на Евро. Текстовая трансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В воскресенье, 23-го января, сборная Украины по футзалу сыграет свой второй матч на Чемпионату Европы. Украинцы встретятся с сербами. Матч пройдет в Амстердаме (Нидерланды), на паркете стадиона "Ziggo Dome", начало в 15:30.

Подопечные Косенко в первом матче проиграли Нидерландам (2:3) и теперь нашей сборной нужно только побеждать. Соперники под руководством Деяна Маеса будут преследовать схожую задачу, так как проиграли в первом туре португальцам (2:4). Нас ожидает очень интересный матч. Следите за игрой прямой текстовой трансляцией игры прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Сербия: Момчилович, Васич, Рамич, Д.Томич, Петров

Запасные: Вулич, Алексич, Коцич, Пршич, Ракич, Милосавлевич, Стойчевски

Украина: Ципун, Фаренюк, Корсун, Шотурма, Зварич

Запасные: Савенко, Лебедь, Серый, Чернявский, Абакшин

Сербия - Украина 0:0

Голы:

Второй тайм

Время Событие

Первый тайм

Время Событие
Матч начался. Болеем за нашу сборную вместе!!!

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины по футзалу
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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
23.01.2022 в 15:13
Вдолбите им голову, что не ключевых матчей не бывает.
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alex.belogubko (одесса)
23.01.2022 в 14:53
проиграют разогнать чтобы не позорили Украину
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