Ключевой матч для футзальной сборной Украины на Евро. Текстовая трансляция

В воскресенье, 23-го января, сборная Украины по футзалу сыграет свой второй матч на Чемпионату Европы. Украинцы встретятся с сербами. Матч пройдет в Амстердаме (Нидерланды), на паркете стадиона "Ziggo Dome", начало в 15:30.

Подопечные Косенко в первом матче проиграли Нидерландам (2:3) и теперь нашей сборной нужно только побеждать. Соперники под руководством Деяна Маеса будут преследовать схожую задачу, так как проиграли в первом туре португальцам (2:4). Нас ожидает очень интересный матч. Следите за игрой прямой текстовой трансляцией игры прямо в этой новости ниже. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию.

Сербия: Момчилович, Васич, Рамич, Д.Томич, Петров

Запасные: Вулич, Алексич, Коцич, Пршич, Ракич, Милосавлевич, Стойчевски

Украина: Ципун, Фаренюк, Корсун, Шотурма, Зварич

Запасные: Савенко, Лебедь, Серый, Чернявский, Абакшин

Сербия - Украина 0:0

Голы:

Второй тайм

Время Событие

Первый тайм