Украина одержала самую крупную победу на Евро с 2001 года

Национальная сборная Украина по футзалу сумела реабилитироватся после поражения от Нидерландов и во втором туре группового этапа Евро-2022 нанесла Сербии разгромное поражение - 6:1.

Эта победа стала самой крупной для украинской сборной со времен чемпионата Европы 2001 - тогда наши парни по ходу одного группового этапа уничтожили Хорватию со счетом 5:0, а также обыграли Польшу 8:3.

Напомним также, что в 2001 году сборная Украины играла в финале Евро, где в дополнительное время уступила Испании.