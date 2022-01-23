Украина одержала самую крупную победу на Евро с 2001 года
Тогда также дважды победили с разницей в 5 мячей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Национальная сборная Украина по футзалу сумела реабилитироватся после поражения от Нидерландов и во втором туре группового этапа Евро-2022 нанесла Сербии разгромное поражение - 6:1.
Эта победа стала самой крупной для украинской сборной со времен чемпионата Европы 2001 - тогда наши парни по ходу одного группового этапа уничтожили Хорватию со счетом 5:0, а также обыграли Польшу 8:3.
Напомним также, что в 2001 году сборная Украины играла в финале Евро, где в дополнительное время уступила Испании.
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
23.01.2022 в 17:55
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