  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Украина одержала самую крупную победу на Евро с 2001 года
В тренде

Украина одержала самую крупную победу на Евро с 2001 года

Футзал
Обновлено
(1 голосов)

Тогда также дважды победили с разницей в 5 мячей

Украина одержала самую крупную победу на Евро с 2001 года

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Национальная сборная Украина по футзалу сумела реабилитироватся после поражения от Нидерландов и во втором туре группового этапа Евро-2022 нанесла Сербии разгромное поражение - 6:1.

Эта победа стала самой крупной для украинской сборной со времен чемпионата Европы 2001 - тогда наши парни по ходу одного группового этапа уничтожили Хорватию со счетом 5:0, а также обыграли Польшу 8:3.

Напомним также, что в 2001 году сборная Украины играла в финале Евро, где в дополнительное время уступила Испании.

Читайте такжеУкраина разбила Сербию во втором матче на Евро-2022 по футзалу

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по футзалу сборная Сербии по футзалу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
23.01.2022 в 17:55
как написали чтобы их разогнать --начили играть
Ответить
+1
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...