Повторение рекорда. Видео голов и обзор матча Сербия - Украина 1:6

Сборная Украины одержала первую победу на Чемпионате Европы 2022 по футзалу, разбив во втором туре Сербию 6:1. Наша команда в третий раз в истории выиграла матч финальной части Евро с разницей в пять мячей , а два предыдущих подобных достижения были ещё в 2001 году.

Сербия - Украина 1:6

Голы: Томич 39 - Зварич 2, Васич 6 (авт.), Абакшин 15, Чернявский 20, Зварич 35, Корсун 39