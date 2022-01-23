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Повторение рекорда. Видео голов и обзор матча Сербия - Украина 1:6

Футзал
(3 голосов)

Одна победа - только полдела в борьбе за плей-офф чемпионата Европы

Повторение рекорда. Видео голов и обзор матча Сербия - Украина 1:6

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины одержала первую победу на Чемпионате Европы 2022 по футзалу, разбив во втором туре Сербию 6:1. Наша команда в третий раз в истории выиграла матч финальной части Евро с разницей в пять мячей, а два предыдущих подобных достижения были ещё в 2001 году.

Сербия - Украина 1:6
Голы: Томич 39 - Зварич 2, Васич 6 (авт.), Абакшин 15, Чернявский 20, Зварич 35, Корсун 39

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины по футзалу
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Комментарии (2)
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Цап-царап (Харків)
23.01.2022 в 20:44
Хоть что-то за последнее время...
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0
0
Header (Черкассы)
23.01.2022 в 20:06
Молодці, хлопці!!! Добряче сербів віддухопелили
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