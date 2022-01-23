Повторение рекорда. Видео голов и обзор матча Сербия - Украина 1:6
Одна победа - только полдела в борьбе за плей-офф чемпионата Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины одержала первую победу на Чемпионате Европы 2022 по футзалу, разбив во втором туре Сербию 6:1. Наша команда
Сербия - Украина 1:6
Голы: Томич 39 - Зварич 2, Васич 6 (авт.), Абакшин 15, Чернявский 20, Зварич 35, Корсун 39
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