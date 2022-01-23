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Тренер футзальной сборной Косенко: Сегодня для нас был определяющий матч

Футзал
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Коуч доволен победой

Тренер футзальной сборной Косенко: Сегодня для нас был определяющий матч

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко поделился впечатлениями после победы над сборной Сербии (6:1) в матче Евро-2022:

"Мы были слишком напряжены в первом матче, но сегодня нам удалось сыграть более уверенно. Сегодня для нас был определяющий матч. Даже в случае ничьей у нас были бы невысокие шансы на выход.

Не могу сказать, что мы улучшили нашу игру, это невозможно за три дня. Но сегодня мы были сильны морально и смогли сыграть более раскованно", – сказал Косенко.

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В статье: сборная Украины по футзалу Александр Косенко сборная Сербии по футзалу
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Источник:
Сайт УЕФА

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