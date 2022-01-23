Тренер футзальной сборной Косенко: Сегодня для нас был определяющий матч

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко поделился впечатлениями после победы над сборной Сербии (6:1) в матче Евро-2022:

"Мы были слишком напряжены в первом матче, но сегодня нам удалось сыграть более уверенно. Сегодня для нас был определяющий матч. Даже в случае ничьей у нас были бы невысокие шансы на выход.

Не могу сказать, что мы улучшили нашу игру, это невозможно за три дня. Но сегодня мы были сильны морально и смогли сыграть более раскованно", – сказал Косенко.