Тренер футзальной сборной Косенко: Сегодня для нас был определяющий матч
Коуч доволен победой
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко поделился впечатлениями после победы над сборной Сербии (6:1) в матче Евро-2022:
"Мы были слишком напряжены в первом матче, но сегодня нам удалось сыграть более уверенно. Сегодня для нас был определяющий матч. Даже в случае ничьей у нас были бы невысокие шансы на выход.
Не могу сказать, что мы улучшили нашу игру, это невозможно за три дня. Но сегодня мы были сильны морально и смогли сыграть более раскованно", – сказал Косенко.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Сайт УЕФА
Популярное сейчас
- Шевченко согласился возглавить сборную Польши
- Украина разбила Сербию во втором матче на Евро-2022 по футзалу
- Сербия - Украина. Анонс и прогноз на матч Евро-2022 по футзалу
- Нидерланды - Украина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча Евро-2020 по футзалу
- Помогает с адаптацией. Ферран Торрес встречается с дочерью легенды Барселоны. ФОТО
- Отец года: Левандовский сделал прическу дочке с помощью пылесоса
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...