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Спасибо сербам. Украина пролезла в плей-офф Евро-2022

Футзал
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(1 голосов)

Очень нервный матч с португальцами мы проигрываем

Спасибо сербам. Украина пролезла в плей-офф Евро-2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

Опять говорить о раскладах не будем: те, кто хотел, знал их ещё пять дней назад. А кому они стали интересны только сейчас, то уже и не вникайте в суть. Скажу только, что наши в последнем туре нужно было оказаться очно и заочно лучше двух из трёх соперников: Португалии, Нидерландов и Сербии.

И также пару слов скажу о параллельном матче, от которого отчасти зависела наша судьба, если бы мы не обыгрывали Португалию: наш поединок по уровню игры двух команд на фоне сербов с нидерландцами - это было что-то вроде игры Лиги чемпионов и первой украинской лиги. Другой вопрос, что развитие событий в той встрече был намного, намного ярче. А вот украинцы с португальцами сыграли на результат.

Свой матч Украина начала очень мощно. В первую четверть поединка даже неясно было, кто из двух команд действующий чемпион мира и Европы. Подопечные Александра Косенко создали моментов как минимум на два-три железных гола. однако подводила реализация. Особенно не везло Чернявскому, у которого до перерыва был и выход один на один, и мощный удар с правого края площадки, и замыкание углового в сантиметрах от стойки. Поддерживали его выстрелами со средней и дальней дистанции Журба, Лебедь, а также Сирый: либо спасал голкипер, либо мимо рамки.

Минуты с десятой наши ребята начали подседать. Опять мы действовали в две четвёрки и без трёх игроков. Диванные эксперты накануне поединка писали, что, возможно, это на фарт, но поддерживать интенсивность в восемь полевых на протяжении всей игры было очень тяжело. Поэтому заключительные минуты пришлось просто сидеть в обороне и терпеть. Концентрация иногда подводила: Пако откровенно простил, с двух метров не попав в створ. Гол назревал, но нас спасла сирена.

Возможно, в перерыве наши ребята узнали результат поединка в Амстердаме, который означал, что даже ничья для нас теперь негативный результат. Поэтому цена каждой ошибки возрастала. На Португалии минимальное поражение никак не сказалось бы, но испытывать свою судьбу, очевидно, не хотелось и им.

Уже с седьмой минуты второго тайма Александр Косенко пошёл в олл-ин, выпустив пятого полевого. Но в эти минуты хорошие новости пришли с параллельного матча: Сербия героически отыграла два и забила победный. Таким образом, пятый полевой нам был не нужен. Но, похоже, украинский тренерский штаб этого не знал. Да и важно ли это? Заодно попрактиковались в игре без вратаря.

Это был матч, который обе команды не хотели проигрывать. Победа была второстепенна, а вот избежать поражения - во главе угла. Но отстоять нули нам не удалось. Португальцы чуть ли не единственный свой шанс во втором тайме реализовали: Зики перед нашими воротами остался один без присмотра и положил мяч мимо вратаря под левую стойку.

Сербы свою победу удержали. Нидерландцам пятый полевой, как и нам, также не помог. Благодаря убедительной победе над той же сербией в пять голов и лучшей разнице мячей в закрутке из трёх команд мы добываем путёвку в плей-офф. В шестой раз подряд.

В четвертьфинале нас уже ждёт Казахстан. Один из теневых фаворитов Евро. Нас снова ожидает игра нервов. Верим.

Евро-2022. Группа А. 3-й тур
Украина - Португалия 0:1
Гол: Зики 37
Украина: Цыпун, Зварич, Корсун, Чернявский, Шотурма. Запасные: Савенко, Абакшин, Журба, Лебедь, Сирый.
Португалия: Соуза, Эрик, Жоау Матуш, Бруну Коэлью, Пани Варела. Запасные: Эду, Андре Коэлью, Томаш Пасу, Афонсу Жезуш, Сесилиу, Зики, Анжелу, Тьягу Бриту, Паулета.
Предупреждения: Шотурма 33, Абакшин 40

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины по футзалу
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Комментарии (5)
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Djibouti (Djibouti)
28.01.2022 в 23:26
Сербы вытащили с 2:0 на 2:3 по делу , по Голландия не забила пенальти в конце но после свистка забили, с выход в следующий раунд все по делу
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0
0
Mexxxxx (Просяная)
28.01.2022 в 23:21
В смысле пролезла. А 6:1 сербам это не в счет. В личной встрече считай и выбили, там где не просто победа нужна была, а большая разница. Ну везение тоже было, не без этого.
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+1
-1
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Prideman (Lviv)
28.01.2022 в 23:22
Мається на увазі незрозуміла поразка від Нідерландів у 1-му турі. Достатньо було просто їм не програти хоча б. Добре що хоч так вийшли з групи. Але далі шансів пройти небагато, казахи дуже серйозний суперник
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+3
0
Mexxxxx (Просяная)
28.01.2022 в 23:49
За гру з Нідерландами зрозуміло, самі накосячили. Але "пролезла" це коли ми нічого зовсім не зробили і серби наколотили голандцям різницю, яка нам потрібна і т.д. У нас вийшов мінітурнір між трьома командами, в якому ми по дурному програли аутсайдеру, але головного суперника просто розірвали, задачу мінімум виконали, а не пролізли. Могли б звичайно більш впевнено, без той першої поразки, але так вийшло. А казахи сильні, але ж не сильніші діючого чемпіона світу і ми сьогодні могли і вигравати, якби не оті сантиметри яких не вистачило. Тому потрібно грати і нехай вони пам'ятають, що Україна то завжди грізна сила у світі футзалу.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.01.2022 в 23:08
сербы выручили!
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-2


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