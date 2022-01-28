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Сборная Украины по футзалу вышла в 1/4 финала ЕВРО-2022, где сыграет с Казахстаном

Футзал
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(1 голосов)

Несомненный успех нашей команды

Сборная Украины по футзалу вышла в 1/4 финала ЕВРО-2022, где сыграет с Казахстаном

Фото: uefa.com

Новина українською

Сборная Украины по футзалу сыграла свой последний, третий матч в группе на ЧЕ-2022.

В пятницу, 28 января, подопечные Александра Косенка играли с Португалией.

Матч был осторожным – долго счет был нулевым, однако в концовке португальцы забили – 0:1.

Однако несмотря на это поражение сборная Украины благодаря победе сербов над нидерландцами (3:2) заняла второе место в группе и вышла в 1/4 финала.

В 1/4 финала сборная Украины сыграет с Казахстаном, который занял 1-е место в своей группе. Поединок состоится в понедельник, 31 января.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Комментарии (3)
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geravit93 (Чернигов)
28.01.2022 в 23:13
Дальше сложнее. Казахстан одна из лучших команд Европы
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0
0
Karamba911 (Львів)
28.01.2022 в 23:13
Дякую нашим хлопцям!!! Після першого провального матчу, зробили висновки, рознесли сербів і на рівних весь матч грали з чемпіонами світу!!!
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+1
0
Mexxxxx (Просяная)
28.01.2022 в 23:09
Справедливость есть! Мы не просто на равных играли с чемпионами мира и Европы, мы играли даже лучше. Не боялись, шли вперед, было много моментов, просто не везло. И Сербия просто разрывала Голландию и не шло в ворота. Но они смогли с 0:2 выиграть игру и на последних минутах их вратарь вынес ну просто с линии. Короче с выходом наших! С такой игрой с такими командами мы можем многое.
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+2
0


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