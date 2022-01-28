Сборная Украины по футзалу вышла в 1/4 финала ЕВРО-2022, где сыграет с Казахстаном
Несомненный успех нашей команды
Фото: uefa.com
Сборная Украины по футзалу сыграла свой последний, третий матч в группе на ЧЕ-2022.
В пятницу, 28 января, подопечные Александра Косенка играли с Португалией.
Матч был осторожным – долго счет был нулевым, однако в концовке португальцы забили – 0:1.
Однако несмотря на это поражение сборная Украины благодаря победе сербов над нидерландцами (3:2) заняла второе место в группе и вышла в 1/4 финала.
В 1/4 финала сборная Украины сыграет с Казахстаном, который занял 1-е место в своей группе. Поединок состоится в понедельник, 31 января.
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Комментарии (3)
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geravit93 (Чернигов)
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Karamba911 (Львів)
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Mexxxxx (Просяная)
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