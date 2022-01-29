Шестой подряд четвертьфинал для нас. Видео гола и обзор матча Украина - Португалия 0:1
Подопечные Александра Косенко вышли в четвертьфинал Евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины проиграла заключительный поединок группового этапа на Чемпионате Европы по футзалу португальцам. При в целом равной игре одна атака действующих чемпионов мира и Европы во втором тайме стала результативной. Игра с пятым полевым на последних минутах успеха нам так и не принесла. Тем не менее, благодаря победе Сербии над Нидерландами в параллельной встрече украинцы все же вышли в плей-офф турнира, где в понедельник сыграют с Казахстаном.
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Евро-2022. Группа А. 3-й тур
Украина - Португалия 0:1
Гол: Зики 37
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
29.01.2022 в 11:13
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