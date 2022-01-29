Шестой подряд четвертьфинал для нас. Видео гола и обзор матча Украина - Португалия 0:1

Сборная Украины проиграла заключительный поединок группового этапа на Чемпионате Европы по футзалу португальцам. При в целом равной игре одна атака действующих чемпионов мира и Европы во втором тайме стала результативной. Игра с пятым полевым на последних минутах успеха нам так и не принесла. Тем не менее, благодаря победе Сербии над Нидерландами в параллельной встрече украинцы все же вышли в плей-офф турнира, где в понедельник сыграют с Казахстаном.

Евро-2022. Группа А. 3-й тур

Украина - Португалия 0:1

Гол: Зики 37