Казахстан - Украина: когда и где смотреть четвертьфинал Евро-2022 по футзалу

В шестой раз подряд сборная Украины по футзалу выходит в четвертьфинал Евро. Однако во всех предыдущих случаях наша команда вылетала на этой стадии турнира. Удастся ли подопечным Александра Косенко перебороть это проклятие? В соперниках у "сине-жёлтых" будет четвёртая команда Европы согласно текущему рейтингу УЕФА и полуфиналист последнего ЧМ, который завершился в октябре.

Матч Казахстан - Украина состоится в Амстердаме на "Ziggo Arena" 31 января. Стартовый свисток арбитров прозвучит в 21:00 по Киеву.

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