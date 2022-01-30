Казахстан - Украина: когда и где смотреть четвертьфинал Евро-2022 по футзалу
Наших ребят ждёт непростое испытание
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В шестой раз подряд сборная Украины по футзалу выходит в четвертьфинал Евро. Однако во всех предыдущих случаях наша команда вылетала на этой стадии турнира. Удастся ли подопечным Александра Косенко перебороть это проклятие? В соперниках у "сине-жёлтых" будет четвёртая команда Европы согласно текущему рейтингу УЕФА и полуфиналист последнего ЧМ, который завершился в октябре.
Матч Казахстан - Украина состоится в Амстердаме на "Ziggo Arena" 31 января. Стартовый свисток арбитров прозвучит в 21:00 по Киеву.
В прямом эфире на ТВ эту игру можно будет увидеть на общественном вещателе UA:Перший. Легальный и абсолютно бесплатный просмотр матча в интернете будет доступен на платформе Суспільне | Спорт.
Если у вас не будет возможности увидеть матч, следите за развитием событий вместе с UA-Футбол в нашей текстовой трансляции.
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