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Казахстан - Украина: когда и где смотреть четвертьфинал Евро-2022 по футзалу

Футзал
(1 голосов)

Наших ребят ждёт непростое испытание

Казахстан - Украина: когда и где смотреть четвертьфинал Евро-2022 по футзалу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В шестой раз подряд сборная Украины по футзалу выходит в четвертьфинал Евро. Однако во всех предыдущих случаях наша команда вылетала на этой стадии турнира. Удастся ли подопечным Александра Косенко перебороть это проклятие? В соперниках у "сине-жёлтых" будет четвёртая команда Европы согласно текущему рейтингу УЕФА и полуфиналист последнего ЧМ, который завершился в октябре.

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Матч Казахстан - Украина состоится в Амстердаме на "Ziggo Arena" 31 января. Стартовый свисток арбитров прозвучит в 21:00 по Киеву.

В прямом эфире на ТВ эту игру можно будет увидеть на общественном вещателе UA:Перший. Легальный и абсолютно бесплатный просмотр матча в интернете будет доступен на платформе Суспільне | Спорт.

Если у вас не будет возможности увидеть матч, следите за развитием событий вместе с UA-Футбол в нашей текстовой трансляции.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
30.01.2022 в 15:10
зашли на шару--надо чаще бить по воротам
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