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Тренер футзальной сборной Украины о матче с Казахстаном: Мы должны выходить и побеждать

Футзал
(4 голосов)

Сегодня нашу команду ждет важный бой

Тренер футзальной сборной Украины о матче с Казахстаном: Мы должны выходить и побеждать

Фото: УЕФА

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер украинской футзальной сборной Александр Косенко поделился своими ожиданиями от четвертьфинала Евро-2022 против Казахстана.

Напомним, что матч Казахстан – Украина состоится в понедельник, 31 января, и начнется в 21:00. UA-футбол проведет текстовую трансляцию игры.

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"На чемпионате Европы начинается стадия плей-офф. Уже не нужно формировать турнирную стратегию, мы должны выходить и побеждать. Настраиваемся на сборную Казахстана. Это сильный соперник с хорошими исполнителями, выделяющимися как индивидуальными качествами, так и командной игрой. Ожидаем непростой матч. .По-другому на стадии четвертьфинала и быть не может.

Точно не сыграет в этом поединке Артем Фаренюк. Михаил Зварич полностью не залечил травму, но мы надеемся, что сможем на него рассчитывать.

Могу сказать, что сборная Украины держит уровень и выходит из группы [в шестой раз подряд]. Безусловно, хотелось бы большего. В предыдущих розыгрышах мы ничего не боялись. Это футзал. На Евро-2018 мы уступили испанцам с разницей в один мяч, а до того потерпели поражение от хозяев турнира за 0,3 секунды до завершения матча. Была напряженная борьба, но мы в ней уступали. Соперники тоже хотели выйти в полуфинал. Сейчас мы настроены пройти как можно дальше и не дать этого сделать сборной Казахстана, которая также будет к этому стремиться. Всё решит игра и конечный результат, который мы увидим на табло.

Кадровые потери Казахстана? У нас тоже были и есть кадровые потери. В нашем случае это сплотило команду и придало бойцовских качеств. Как такие потери скажутся на сборной Казахстана, судить не возьмусь. Мы вообще не должны думать об этом, ведь когда ты считаешь, что соперник слабее, а ты сильнее — победы не добьешься. Если мы будем играть так же, как в двух последних матчах, то у нас будет шанс попасть в полуфинал. Отсутствие Тайнана, Эдсона и Валиуллина возможно стратегически изменит стиль игры сборной Казахстана. Это также может сплотить казахов. В составе этой команды достаточно квалифицированных исполнителей. За последние годы именно казахстанские футзалисты сумели прибавить. Будем серьезно готовиться к этому поединку.

Думаю, все команды уже полностью изучили игру Игиты. Он как был, так и остается сильным вратарем. Последние матчи демонстрируют, что он может допускать ошибки, но до сих пор забивает и отдает результативные передачи. Если игрок это делает качественно, то у него регулярно выходит. Будем делать все возможное, чтобы обезопасить свои ворота от этих атак", – цитирует Косенко официальный сайт УАФ.

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В статье: Чемпионат Европы по футзалу сборная Украины по футзалу сборная Казахстана по футзалу
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
31.01.2022 в 15:47
мы не против только бейте чаще по воротам
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